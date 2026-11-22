Calcio

LAZZATE – Sconfitta amara per l’Ardor Lazzate nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. I gialloblù sono stati battuti 2-1 sul campo della Rhodense, al termine di una partita nella quale erano riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo, prima di subire la rimonta dei padroni di casa, completata in pieno recupero. L’Ardor aveva sbloccato il risultato al 42′ del primo tempo con Torraca, chiudendo così la prima frazione avanti per 1-0. Nella ripresa la Rhodense ha trovato il pareggio al 22′ con Borda, rimettendo in equilibrio l’incontro. Quando la sfida sembrava ormai destinata a concludersi sull’1-1, è arrivata la rete decisiva di Oliva, al 47′ della ripresa, che ha regalato i tre punti alla formazione di Rho.

Per l’Ardor Lazzate si tratta di un’occasione mancata per muovere la classifica contro una delle protagoniste del campionato. La squadra resta ferma a 10 punti, appaiata alla Vergiatese, mentre la Rhodense sale a quota 26 e mantiene il secondo posto, a tre lunghezze dalla capolista Legnano.

Eccellenza girone A, risultati e marcatori dell’11’ giornata

Assago-Tribiano 1-2. Marcatori: 3′ pt Facchini (A), 38′ pt Locati (T) su rigore, 44′ pt Locati (T).

Baranzatese-Aurora Cantalupo 2-1

Barona-Caronnese 2-2. Marcatori: 21′ pt Mauri (B), 17′ st Fogal (C), 31′ st Iacuaniello (B), 34′ st Giangaspero (C).

Besnatese-Lentatese 2-0. Marcatori: 36′ pt Pagliaro, 3′ st Basso Serati.

Magenta-Legnano 2-3. Marcatori: 12′ pt M’Zoughi (M), 21′ pt Benedetti (L), 3′ st Furlan (M), 9′ st Vitofrancesco (L), 23′ st Nchama (L).

Rhodense-Ardor Lazzate 2-1. Marcatori: 42′ pt Torraca (A), 22′ st Borda (R), 47′ st Oliva (R).

Fbc Saronno-Academy Calvairate 1-2. Marcatori: 23′ pt Visigalli (C), 38′ pt Vassallo (S), 42′ st Checchi (C).

Vergiatese-Sedriano 1-2. Marcatori: 33′ pt Parrella (S), 45′ pt Schingo (S), 25′ st Fischetti (V) su rigore.

Classifica

Legnano 29 punti, Rhodense 26, Baranzatese 22, Caronnese 21, Tribiano 20, Barona 19, Academy Calvairate 19, Sedriano 16, Fbc Saronno 16, Besnatese 11, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Magenta 5, Assago 2.

(foto archivio)

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