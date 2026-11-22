Calcio

MILANO – Due volte in svantaggio, due volte capace di recuperare. La Caronnese torna dalla trasferta milanese contro la Barona Sporting con un pareggio per 2-2, al termine di una partita combattuta sotto una pioggia incessante. Protagonista Francesco Giangaspero, autore della rete del definitivo pareggio, la numero 200 della sua carriera. Nel finale proprio l’attaccante rossoblù ha sfiorato il gol della vittoria, colpendo un palo.

La sfida dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza aveva anche il sapore della rivincita per la formazione allenata da Andrea Tomasoni, eliminata nei quarti di finale di Coppa Italia proprio dalla Barona.

La cronaca

L’avvio è vivace, con occasioni da entrambe le parti. Dopo appena un minuto Corno impegna il portiere di casa Catena, mentre al 3′ è Barlocco a opporsi a una conclusione al volo di Zambelli.

La Caronnese prende progressivamente in mano il gioco, ma al 21′ è la Barona a passare in vantaggio: Mauri controlla il pallone, entra in area e supera Barlocco con un rasoterra angolato.

I rossoblù reagiscono subito. Al 25′ Palma conclude di poco a lato, mentre quattro minuti più tardi Di Quinzio si vede negare il pareggio da un salvataggio sulla linea. La Barona resta pericolosa nelle ripartenze e il primo tempo si chiude sull’1-0.

Nella ripresa la Caronnese aumenta la pressione. Al 9′ Di Quinzio costringe Catena a una difficile respinta, mentre al 14′ un colpo di testa di Sorrentino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, provoca le proteste degli ospiti, convinti che il pallone abbia superato la linea di porta.

Il pareggio arriva comunque al 15′: una punizione di Palma crea una mischia nell’area milanese e Fogal è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l’1-1.

La partita sembra indirizzata verso un finale equilibrato, ma al 30′ la Barona torna avanti. Iacuaniello controlla il pallone in area e con una mezza rovesciata batte Barlocco per il 2-1.

La risposta della Caronnese è immediata. Al 34′ Di Quinzio mette in mezzo un preciso traversone dalla fascia e Giangaspero, con un colpo di testa, realizza il 2-2. Per l’attaccante si tratta di una rete particolarmente significativa: è la duecentesima della sua carriera.

I rossoblù non si accontentano. Al 40′ Pliscovaz, servito da Giangaspero, si presenta in posizione favorevole ma trova la risposta di Catena. Al 44′ è lo stesso Giangaspero a sfiorare il sorpasso, con una conclusione che si stampa sul palo.

Finisce 2-2, con la Caronnese che conquista un punto e sale a quota 21 in classifica, mantenendosi nelle posizioni di vertice del girone.

Il tabellino

Barona Sporting 1971-Caronnese 2-2 (1-0)

BARONA SPORTING 1971: Catena; Zambelli, Dellavedova, Lopane, Giordano, Nocito (22′ st Bordoni), Gazzetta, Spagliardi (25′ st Sartor), Cirillo (44′ st Finelli), Sorrenti (25′ st Iacuaniello), Mauri (41′ st Quaranta). A disposizione: Norrito, Casini, Zilio, Di Jenno. Allenatore: Pietro Altarelli.

CARONNESE: Barlocco; Bobbo (36′ st Caluschi), Sorrentino, Fogal (42′ st Robbiati), Pisan, Cocuz, D. Colombo, Palma, Giangaspero, Corno (30′ st Pliscovaz), Di Quinzio. A disposizione: N. Colombo, Persico, La Ruffa, Minuzzi, Cappi, El Fkak. Allenatore: Andrea Tomasoni.

Arbitro: Gianluca Compagni di Abbiategrasso (assistenti Matteo Scorti e Danylo Rusnak, entrambi di Saronno).

Marcatori: 21′ pt Mauri (B); 15′ st Fogal (C), 30′ st Iacuaniello (B), 34′ st Giangaspero (C).

Ammoniti: Nocito, Bordoni e Giordano (B); Fogal e Pisan (C).

Eccellenza girone A, tutti i risultati dell’undicesima giornata

Assago-Tribiano 1-2

Baranzatese-Aurora Cantalupo 2-1

Barona-Caronnese 2-2

Besnatese-Lentatese 2-0

Magenta-Legnano 2-3

Rhodense-Ardor Lazzate 2-1

Fbc Saronno-Academy Calvairate 1-2

Vergiatese-Sedriano 1-2

La classifica

Legnano 29 punti; Rhodense 26; Baranzatese 22; Caronnese 21; Tribiano 20; Barona, Academy Calvairate 19; Sedriano, Fbc Saronno 16; Besnatese 11; Ardor Lazzate, Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Magenta 5; Assago 2.

(foto Emiliano Castagna: il bomber Giangaspero)

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