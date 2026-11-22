Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Youns El Hilali lascia la Caronnese e si prepara a vestire la maglia del Sedriano. L’attaccante classe 2003, protagonista della prima parte della stagione con i rossoblù, ha scelto la formazione gialloblù nonostante l’interessamento di altre società, tra cui la Vergiatese. Il giocatore si era messo in evidenza anche nelle prime giornate del campionato di Eccellenza, girone A, e aveva contribuito al percorso della Caronnese, attualmente nelle posizioni di vertice della classifica. Tra le sue prestazioni anche quella in Coppa Italia contro la Rhodense, quando era andato a segno nella vittoria per 5-2 dei rossoblù.

A convincere El Hilali a scegliere il Sedriano è stato il direttore sportivo Simone Borrelli, che ha lavorato per assicurarsi l’attaccante superando la concorrenza della Vergiatese. Il trasferimento rappresenta un rinforzo per la formazione gialloblù, impegnata a migliorare la propria posizione in campionato.

Per la Caronnese si tratta invece della partenza di un elemento del reparto offensivo, mentre la squadra allenata da Tomasoni prosegue la propria stagione nelle prime posizioni della graduatoria.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo la 10ª giornata: Legnano 26 punti; Rhodense 23; Caronnese 20; Baranzatese 19; Barona 18; Tribiano 17; Calvairate e Fbc Saronno 16; Sedriano 13; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo e Besnatese 8; Magenta 5; Assago 2.

22112026