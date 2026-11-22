Calcio

SARONNO – Nuovo allenatore e una sfida importante per la classifica. Domenica 22 novembre il Fbc Saronno torna in campo allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, dove alle 14.30 affronterà la Calvairate nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Una partita che segna l’inizio di una nuova fase della stagione biancoceleste, con l’esordio in panchina di Roberto Bonazzi. Calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno. Su ilSaronno.it sarà possibile seguire la partita con la consueta diretta play by play, con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro.

Il nuovo tecnico saronnese, ufficializzato mercoledì dalla società dopo l’esonero di Danilo Tricarico, avrà il compito di rilanciare il Saronno e dare continuità alla ricerca di risultati positivi. Il primo appuntamento arriva contro un’avversaria che occupa esattamente la stessa posizione in graduatoria: Saronno e Calvairate sono infatti appaiate a quota 16 punti dopo dieci giornate.

La sfida assume quindi un significato particolare anche per la classifica. Una vittoria consentirebbe ai biancocelesti di superare una diretta concorrente e avvicinarsi alle squadre che occupano le posizioni immediatamente superiori. Per il pubblico saronnese sarà inoltre la prima occasione per vedere all’opera la squadra sotto la guida del nuovo allenatore.

A dirigere l’incontro sarà Tommaso Bartolucci della sezione di Città di Castello, assistito da Andrea Missaglia di Monza e Giulia Vallorani di Abbiategrasso.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo la 10ª giornata: Legnano 26 punti; Rhodense 23; Caronnese 20; Baranzatese 19; Barona 18; Tribiano 17; Calvairate e Saronno 16; Sedriano 13; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo e Besnatese 8; Magenta 5; Assago 2.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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