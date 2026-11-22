Calcio

ROVELLASCA – Undicesima giornata del campionato di Promozione, girone B, con un bilancio poco favorevole per le formazioni del Saronnese e delle Groane. L’unica a conquistare i tre punti è il Rovellasca 1910, vittorioso in casa contro il Marnate Gorla. Sconfitte invece per Sc United, Universal Solaro e Ceriano Laghetto, con i solaresi beffati proprio nei minuti di recupero.

Rovellasca 1910, decide Bartucci

Successo importante per il Rovellasca 1910, che supera 1-0 il Marnate Gorla davanti al pubblico amico. A decidere l’incontro è Mattia Bartucci, a segno al 15′ della ripresa. Una rete che permette ai comaschi di tornare alla vittoria e di salire a quota 13 punti, raggiungendo in classifica l’Accademia BMV e la Base 96 Seveso.

Sc United, sconfitta di misura a Luino

Trasferta amara per lo Sc United, battuto 1-0 dal Luino. A decidere la partita è il capitano dei padroni di casa Luca Dal Santo, autore del gol al 31′ del primo tempo. Per la formazione delle Groane arriva dunque una battuta d’arresto dopo il netto successo della settimana precedente contro il Morazzone. Lo Sc United resta fermo a 14 punti, mentre il Luino, fino a questo turno ultimo in classifica, sale a quota 9.

Universal Solaro, beffa nel recupero

Sconfitta particolarmente amara per l’Universal Solaro, battuto 2-1 sul campo dell’Accademia Bustese. I padroni di casa passano in vantaggio già al 2′ del primo tempo con Bogni, ma nella ripresa i solaresi riescono a riequilibrare la partita grazie alla rete di Piombino al 16′.

Quando il pareggio sembra ormai acquisito, al 47′ della ripresa arriva il gol di Pallaro, che consegna i tre punti alla Bustese. La squadra allenata da Simone Broccanello rimane così a quota 10 punti, al penultimo posto della graduatoria.

Ceriano Laghetto, il Meda passa 3-1

Niente punti neppure per il Ceriano Laghetto, sconfitto 3-1 in casa dal Meda. Gli ospiti sbloccano il risultato al 12′ del primo tempo con Disca e raddoppiano al 3′ della ripresa con Sironi.

Il Ceriano prova a riaprire l’incontro al 39′ del secondo tempo grazie alla rete di Galli, ma quattro minuti più tardi Di Vito realizza il definitivo 1-3. La formazione cerianese resta dunque ferma a 11 punti, nelle zone basse della classifica.

Promozione girone B, risultati e marcatori dell’11’ giornata

Accademia BMV-Gallarate 0-1. Marcatore: Urso.

Accademia Bustese-Universal Solaro 2-1. Marcatori: 2′ pt Bogni (A), 16′ st Piombino (U), 47′ st Pallaro (A).

Accademia Inveruno-Gavirate 6-0. Marcatori: 13′ pt e 29′ pt Lasi, 33′ pt Folla su rigore, 29′ st Folla, 35′ st e 43′ st Fantaziu.

Ceriano Laghetto-Meda 1-3. Marcatori: 12′ pt Disca (M), 3′ st Sironi (M), 39′ st Galli (C), 43′ st Di Vito (M).

Luino-Sc United 1-0. Marcatore: 31′ pt Dal Santo.

Morazzone-Base 96 Seveso 1-0. Marcatore: 44′ st Grimoldi.

Rovellasca 1910-Marnate Gorla 1-0. Marcatore: 15′ st Bartucci.

Sestese-Castanese 0-2. Marcatori: 3′ st Rondanini, 41′ st Pinotti.

Classifica

Gallarate 20 punti, Morazzone 20, Accademia Inveruno 19, Castanese 19, Meda 18, Accademia Bustese 18, Marnate Gorla 16, Sestese 15, Sc United 14, Gavirate 14, Base 96 Seveso 13, Accademia BMV 13, Rovellasca 1910 13, Ceriano Laghetto 11, Universal Solaro 10, Luino 9.

(foto archivio: tifosi del Rovellasca)

22112026