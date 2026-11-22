Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Ancora una sconfitta in trasferta per la Varesina, battuta 3-2 sul campo del Lentigione nella tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone D. Alle Fenici non è bastata la doppietta di Tentoni per tornare a casa con un risultato positivo. Continua dunque il rendimento difficile lontano da Venegono Superiore, dove la formazione rossoblù non è ancora riuscita a conquistare una vittoria in questa stagione.

La partita si era messa bene per la Varesina, passata in vantaggio al 12′ del primo tempo proprio con Tentoni. Nella ripresa, però, il Lentigione ha ribaltato il risultato nel giro di pochi minuti: Mascanzoni ha pareggiato al 3′, mentre Jassey ha firmato il sorpasso al 10′.

La Varesina ha avuto il merito di reagire, trovando il 2-2 ancora con Tentoni al 26′. Un pareggio durato soltanto sette minuti, perché al 33′ Bontempi ha realizzato la rete del definitivo 3-2 per i padroni di casa.

Una sconfitta che lascia la Varesina a quota 14 punti, nelle zone basse della classifica, mentre il Lentigione sale a 27 e si porta a due lunghezze dalla capolista Pistoiese. Per le Fenici resta soprattutto il problema del rendimento esterno, che continua a condizionare il cammino in campionato.

Serie D girone D, risultati e marcatori della tredicesima giornata

Castellanzese-Pavia 4-2. Marcatori: 21′ pt Rosa (P), 24′ pt Valmori (C), 34′ pt Chessa (C); 17′ st Kean (P), 26′ st Valmori (C), 31′ st Chessa (C) su rigore.

Cittadella Modena-Pro Patria 1-1. Marcatori: 4′ st Camara (C), 25′ st Maistrello (P).

Crema-Solbiatese 0-0.

Lentigione-Varesina 3-2. Marcatori: 12′ pt Tentoni (V); 3′ st Mascanzoni (L), 10′ st Jassey (L), 26′ st Tentoni (V), 33′ st Bontempi (L).

Oltrepò-Arconatese 1-0. Marcatore: 8′ pt Dioh.

Pontedera-Sant’Angelo 1-1. Marcatori: 8′ st Nechita (S), 48′ st Ororbia (P).

Pro Sesto-Pistoiese 1-1. Marcatori: 7′ st Campagna (P), 23′ st Gardoni (PS).

Tropical Coriano-Casatese Merate 0-2. Marcatori: 23′ pt Mungari, 11′ st Menni.

Varese-Correggese 1-1. Marcatori: 34′ pt Martina (C), 12′ st Barzotti (V).

Classifica

Pistoiese 29 punti, Lentigione 27, Pro Patria 25, Casatese Merate 25, Castellanzese 22, Pro Sesto 19, Sant’Angelo 19, Cittadella Modena 19, Solbiatese 19, Crema 19, Pavia 17, Correggese 16, Varese 15, Varesina 14, Tropical Coriano 9, Pontedera 8, Oltrepò 8, Arconatese 6.

(foto archivio)

221102026