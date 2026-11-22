Città

SARONNO – Nessuna crisi politica, nessuna rottura nella maggioranza, ma una scelta dettata esclusivamente da ragioni professionali. È questa la posizione di Tua@Saronno, che interviene sul cambio di giunta annunciato dall’Amministrazione Pagani, con l’uscita dell’assessore al bilancio Mattia Cattaneo e il passaggio di Francesco Licata dalla presidenza del consiglio comunale al ruolo di vicesindaco. In una nota, la lista civica respinge le interpretazioni politiche delle dimissioni, sottolinea la compattezza della maggioranza e rivolge un ringraziamento a Cattaneo per il lavoro svolto. Ecco il testo integrale

“Anche se usata da tempo immemorabile come scusa per gestire le magagne politiche, per una volta è verissima: Mattia Cattaneo deve lasciare il suo posto in giunta da assessore al bilancio per ragioni lavorative. Sapevamo da mesi che sarebbe successo, ha resistito finché ha potuto e alla fine il passaggio è stato fatto. Tutto qui, al di là delle creative e come sempre velenosette ricostruzioni che leggiamo in queste ore, tra dichiarazioni semiufficiali e commenti sui social.

Ma d’altra parte è ovvio che chi non ha capito il radicale cambio di paradigma portato dall’Amministrazione Pagani nella politica saronnese non ci creda. A differenza del passato, oggi la maggioranza è composta da un gruppo di persone che si è molto consolidato durante la campagna elettorale, superando vecchie divisioni, interessi di partito o corporativisti, dando un valore diverso anche ai rapporti personali. Un modo di porsi molto, molto differente da quell’ineffabile regola non scritta lungamente accettata – che abbiamo visto emergere anche in tempi recenti – di dire una cosa e poi pensarne o farne un’altra a seconda della convenienza.

Oggi a Saronno c’è una maggioranza che lavora e sta insieme con uno spirito diverso, non ovviamente senza difficoltà, opinioni differenti e anche errori, ma che si accompagna in questo faticoso ma necessario percorso cercando di segnare uno stacco rispetto al passato, cosa che la città finora ha premiato.

Per questo siamo stati molto felici quando Mattia ha dato la propria disponibilità ad entrare in giunta anche senza essersi candidato, a giugno del 2025, perché lui questo spirito l’ha sempre condiviso e dimostrato, anche con scelte difficili.

Ci teniamo quindi davvero molto a un ringraziamento pubblico per come si è sempre dedicato all’incarico che ha ricevuto e per quello che ha saputo dare alla città con uno spirito civico esemplare. Su Mattia abbiamo tutti sempre saputo di poter contare, e sappiamo che potremo contarci ancora adesso, visto che appunto non è una rottura politica.

Ovviamente un augurio di in bocca al lupo va anche a Francesco Licata, che in questa maggioranza ha creduto fin dall’inizio, e che in questo anno e mezzo ha ricoperto il difficile ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, per il quale ha dovuto anche dimostrare fermezza e coraggio, sapendo ben resistere a quella vecchia politica che questa città proprio non la vuole cambiare.

Avanti, come sempre con fiducia, lavorando tutti insieme per una Saronno migliore.

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