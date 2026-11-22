Città

SARONNO – Un ringraziamento personale a Mattia Cattaneo, il ricordo dei mesi trascorsi fianco a fianco in consiglio comunale e un augurio al nuovo vicesindaco Francesco Licata. È un intervento che mette al centro i rapporti personali e il lavoro di squadra quello dell’assessora Cornelia Proserpio, che commenta il cambio di giunta dell’Amministrazione Pagani. Proserpio non nasconde il dispiacere per l’uscita di Cattaneo dall’esecutivo, ma ne comprende e condivide la scelta, sottolineando la continuità del progetto amministrativo e della fiducia tra i suoi protagonisti. Ecco il testo integrale.

Voglio ringraziare personalmente Mattia Cattaneo per il lavoro svolto in questi mesi, per l’impegno e la serietà con cui ha affrontato il suo ruolo.

Prima di questa esperienza amministrativa non conoscevo Mattia personalmente. Ho avuto modo di conoscerlo e imparare ad apprezzarlo in questi mesi, anche come vicino di banco in Consiglio comunale, tra confronti, riflessioni e qualche sorriso condiviso. Ho scoperto una persona preparata, disponibile e profondamente legata alla nostra città.

A Francesco Licata vanno invece i miei complimenti e un grande augurio di buon lavoro. Conosco Francesco dai tempi delle scuole superiori e, negli anni, l’ho visto crescere e diventare un protagonista della vita cittadina, grazie soprattutto alla sua grande passione per la politica, alla determinazione e alla voglia di impegnarsi per Saronno. Sono felice di poter condividere con lui anche questa nuova esperienza.

Credo profondamente nel valore del lavoro di squadra. I ruoli cambiano, ma non cambiano i rapporti costruiti, la fiducia reciproca e soprattutto il progetto che ci unisce.

Perdere Mattia in Giunta è ovviamente un dispiacere. Ma lo ringrazio per la sua scelta in quanto è quella migliore per Saronno conoscendo la serietà con cui ha affrontato l’incarico.

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