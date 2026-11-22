Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – L’apertura ufficiale delle porte ai lettori dovrebbe concretizzarsi intorno alla metà del 2027, al termine di un percorso di riqualificazione che sta trasformando l’ex scuola elementare “Dante” di via Ariosto nella nuova biblioteca comunale. Il cantiere procede, ma rispetto alle previsioni iniziali che puntavano a chiudere gli interventi entro la fine dell’anno in corso, la tabella di marcia potrebbe subire un leggero slittamento fino al mese di marzo a causa delle ultime lavorazioni ancora da portare a termine.

Non appena la fase edilizia sarà completata, l’amministrazione comunale ha già in programma un momento inaugurale aperto alla cittadinanza, pensato per mostrare in anteprima i locali rinnovati dell’edificio scolastico. Prima che la struttura possa entrare effettivamente in funzione con tutti i servizi attivi, saranno però necessari ulteriori passaggi tecnici e logistici. Si dovrà infatti procedere alla rifinitura degli impianti, alla posa degli arredi interni e al trasloco dell’intero patrimonio librario nella nuova sede.

Sul fronte economico non si registra invece alcuna criticità legata ai tempi più lunghi del cronoprogramma. L’intervento è sostenuto dai fondi del Pnrr, la cui copertura risulta garantita fino al dicembre 2027, offrendo così all’ente margine sufficiente per ultimare con calma tutte le operazioni propedeutiche alla piena operatività del nuovo polo culturale cittadino.

(foto d’archivio)

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