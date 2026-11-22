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CASTIGLIONE OLONA – Due incidenti stradali che hanno coinvolto altrettanti ciclisti si sono verificati sabato 21 novembre a Castiglione Olona, a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

Il primo intervento è scattato alle 11.25 in via Cesare Battisti, tratto locale della ex statale Varesina, dove un uomo di 53 anni è rimasto ferito nell’investimento di un ciclista. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Malnate. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno.

Poco dopo, alle 11.55, un secondo incidente si è verificato in via Armando Diaz. In questo caso un uomo di 77 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta. Per soccorrerlo è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. Allertata anche la polizia locale di Castiglione Olona.

Per entrambi gli interventi è stato disposto il trasporto in ospedale con codice giallo.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione nella zona)

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