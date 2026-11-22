Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – C’è anche un po’ di Caronno Pertusella nella nuova edizione del Gialappa’s Show, il popolare programma comico trasmesso da Tv8. Tra i volti del cast figura infatti l’attrice caronnese Carlotta Grimoldi, confermata anche per questa stagione televisiva all’interno di una trasmissione che le sta garantendo una vetrina importante nel panorama dell’intrattenimento nazionale.

Il traguardo sul piccolo schermo arriva al termine di un percorso artistico costruito con costanza tra l’Italia e l’estero. Prima di affacciarsi al mondo dello spettacolo, Grimoldi ha curato la propria preparazione studiando e formandosi tra Milano, Roma e Los Angeles. Da lì hanno preso il via le prime esperienze lavorative tra spot pubblicitari, progetti televisivi e produzioni cinematografiche, fino ad arrivare al recente ruolo di Fabrizia nella pellicola Romeo è Giulietta, diretta dal regista Giovanni Veronesi.

Parallelamente al cinema e alla televisione, l’attrice si è fatta conoscere anche dal pubblico più giovane grazie alla partecipazione ai videoclip musicali di alcuni tra i nomi più seguiti della scena italiana, come Blanco, Marracash, Baby Gang e i Boomdabash.

Pur continuando a coltivare collaborazioni nel settore della moda e dei contenuti digitali, Grimoldi considera oggi la recitazione il centro principale della propria carriera, trovando proprio nella partecipazione al programma di Tv8 un ulteriore tassello per consolidare la propria crescita professionale.

(foto dalla pagina Facebook di Carlotta Grimoldi)

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