Hockey

RHO – Secondo confronto ravvicinato tra Milano e Vienna Capitals sulla pista della Fiera di Rho, dopo il successo per 2-1 all’overtime conquistato dagli austriaci nel primo incontro di sabato. I rossoblù cercano il riscatto e presentano una novità importante tra i pali: l’esordio dello svedese Oscar Dansk, schierato titolare al posto di Jacob Smith. Milano che si schiera con la stessa squadra di 24 ore prima se non con qualche variazione tattica tra terza e quarta linea.

Primo periodo. Il Milano parte con maggiore intraprendenza offensiva rispetto alla sera precedente. Dopo appena un minuto e mezzo Samuel Houde impegna Max Zimmermann, bravo a respingere con il gambale. Poco dopo Lucas Chiodo, servito da Chad Pietroniro, conclude fuori da posizione favorevole. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 7’49”: Greg McKegg trova la deviazione vincente davanti alla porta su un’azione che coinvolge Michael Dal Colle e porta avanti i rossoblù. La partita cambia, però, all’ 8’35”, quando Gregorio Gios viene punito per una carica alla balaustra. Dopo la revisione video, gli arbitri assegnano una penalità maggiore di cinque minuti, con espulsione del difensore. Il Vienna sfrutta la lunga superiorità numerica e al 12’ trova il pareggio con Jeremy Gregoire, lasciato libero davanti alla porta e preciso nel collocare il disco sotto l’incrocio dei pali su assist di Linden Vey e Konstantin Komarek. Nel finale il Milano beneficia a sua volta di un powerplay, senza riuscire a concretizzarlo. Alla prima sirena è 1-1.

Secondo periodo. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i padroni di casa. Dopo appena 93 secondi Jakob Lilja sorprende Dansk con una conclusione precisa sul lato della pinza, vicino al palo, portando il Vienna sul 2-1. Il Milano prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni realmente pericolose, mentre gli austriaci si rendono insidiosi in contropiede. Michael Dal Colle manca una deviazione ravvicinata su un servizio di Giordano Finoro. I rossoblù hanno quindi due opportunità consecutive in superiorità numerica, al 28’48” e al 32’45”, ma non riescono a superare Zimmermann, nonostante alcune conclusioni pericolose. Dall’altra parte Dansk tiene in partita il Milano, opponendosi a una fuga solitaria di Shane Gersich e successivamente a un tentativo ravvicinato di Lilja. Nel finale, però, c’è una penalità per bastone alto ai danni di Valentine. Il Vienna non perdona e al 38’14” trova il terzo gol ancora con Lilja, che lascia partire una potente conclusione dalla media distanza. Alla seconda sirena il Vienna conduce 3-1.

Terzo periodo. All’inizio del terzo tempo il protagonista è Frycklund che ci prova due volte, ma in entrambi i casi Zimmermann sventa le minacce dell’attaccante oriundo. Il Milano mantiene il disco nel terzo difensivo dei viennesi, ma non ci sono guizzi vincenti. Il Vienna cerca le uscite lungo la balaustra e controlla il gioco. Il Milano ci prova ancora con dei tiri dalla distanza, ma non ci sono rimbalzi giocabili per gli avanti milanesi. A metà del terzo tempo c’è una improvvisa fiammata. Un tiro senza pretese di Bourque s’infila, complice una deviazione, alle spalle di Dansk ed il Vienna allunga ulteriormente. Il Milano, però, reagisce immediatamente con un goal di pregevole fattura. Madaschi pesca Cuglietta al centro: l’attaccante oriundo apre sulla destra per l’accorrente Houde che al volo spedisce il disco all’incrocio e dimezza lo svantaggio al 51’:28. Poco dopo arriva una penalità sul conto dei viennesi: il Milano ci prova con ardore: il powerplay milanese, però, si scontra con il muro degli austriaci. Quando si torna a giocare in parità numerica, il match scorre fino ai minuti finali dove il Vienna chiude definitivamente i conti prima con la rete di Gregoire (per la sua personale doppietta), a porta vuota, e poi con Gersich, con il giocatore ex Bolzano che finalizza un contropiede e supera Dansk per il 6 a 2 finale a favore degli ospiti. Vienna supera Milano in classifica.

22112026