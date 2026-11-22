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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 21 novembre, ci sono il flashmob organizzato da Rete Rosa in piazza Libertà, un controllo della polizia concluso con il sequestro di armi e droga e una curiosa collaborazione tra due artigiani saronnesi.

A Saronno piazza Libertà si è trasformata in uno spazio di riflessione sulla violenza contro le donne grazie al flashmob organizzato dall’associazione Rete Rosa in vista della Giornata internazionale del 25 novembre. L’iniziativa è iniziata con la lettura di testimonianze di donne che si sono rivolte al centro antiviolenza. Decine di scatoloni, ciascuno contrassegnato da parole come paura, ricatto, controllo, gelosia e isolamento, sono stati poi assemblati per formare un muro: da un lato le parole della violenza, dall’altro un messaggio di speranza e responsabilità. La presidente Oriella Stamerra ha ricordato che nel 2026 sono già 130 le donne che si sono rivolte all’associazione.

Un furto di una tazzina da caffè in un’area di servizio autostradale ha portato la Polizia di Stato di Varese a scoprire un arsenale nascosto nell’auto di un uomo di 33 anni. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato due revolver, un coltello a serramanico, un machete, un taser, munizioni e un giubbotto antiproiettile. Sequestrati anche hashish, materiale per il confezionamento della droga, telefoni, schede Sim, un rilevatore di radiofrequenze e microspie, un passamontagna e 325 euro. Gli accertamenti sono stati estesi ad altre due automobili riconducibili all’uomo, dove sono state trovate ulteriori munizioni e sostanze stupefacenti. Il 33enne è stato arrestato.

Una collaborazione insolita ha coinvolto due artigiani saronnesi molto conosciuti sui social: il calzolaio Max Maiorino e Claudio di Ambrogino Gelateria. L’idea, firmata dal direttore creativo Luca Cantavenera, è stata quella di far scambiare ai due professionisti i rispettivi mestieri: Claudio si è cimentato nella bottega del calzolaio, mentre Max ha indossato il grembiule da gelatiere. Dall’esperienza è nato anche un gusto speciale, chiamato “Piede di Max”, entrato nel banco della gelateria e accompagnato da una coppetta personalizzata.

Il cambio nella Giunta comunale avrà conseguenze anche in Consiglio comunale. Francesco Davide Licata, nominato assessore e vicesindaco, lascia infatti la presidenza del Consiglio e il suo posto tra i banchi dell’aula sarà occupato da Maria Pia Galli, insegnante di lettere in una scuola superiore ed esponente del Partito Democratico. Saronnese, già candidata alle elezioni comunali del 2020 e del 2025, Galli ha raccontato il proprio impegno politico e l’attenzione al mondo giovanile in un’intervista a ilSaronno.

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