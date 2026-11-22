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SARONNO – Una giornata grigia e piovosa accompagna il nostro territorio: oggi le piogge saranno il fenomeno principale, con precipitazioni più intense dalla mattina fino al primo pomeriggio. Il rischio di pioggia è molto alto nella fascia 8-13, con accumuli totali attesi intorno a 15 millimetri.

Il cielo resterà coperto per gran parte della giornata, con nubi compatte soprattutto nelle ore centrali quando sono previste le precipitazioni più continue e localmente moderate. Le temperature saranno contenute, con massime che si fermeranno intorno ai 9 gradi e minime prossime ai 5 gradi: un quadro termico fresco per la stagione.

Venti deboli o al più moderati accompagneranno gli episodi di pioggia, senza particolari impulsi di intensità. Nel corso del tardo pomeriggio e della sera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni, con fenomeni in esaurimento e cieli che tenderanno ad aprirsi a tratti.

Anticipo per il giorno successivo: si profila un miglioramento più deciso, con tempo più asciutto e temperature in risalita fino a circa 16 gradi e niente pioggia.

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