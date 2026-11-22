Calcio

SARONNO – Domenica di campionato per le squadre del Saronnese e del circondario, con un programma che spazia dalla serie D alla Seconda categoria. Tutte le partite inizieranno alle 14.30, salvo dove diversamente indicato. In serie D la Varesina è attesa dalla trasferta sul campo del Lentigione, nella tredicesima giornata. Una sfida impegnativa per la formazione rossoblù, che occupa il quattordicesimo posto con 14 punti e affronta una delle squadre nelle prime posizioni della graduatoria.

In Eccellenza riflettori puntati sul Fbc Saronno, che ospita la Calvairate allo stadio Colombo Gianetti. Sarà soprattutto la giornata dell’esordio in panchina di Roberto Bonazzi, nuovo allenatore biancoceleste, ufficializzato mercoledì dopo l’esonero di Danilo Tricarico. Il tecnico debutta in una sfida particolarmente significativa per la classifica, visto che Saronno e Calvairate sono appaiate a quota 16 punti. Per i biancocelesti, dunque, l’occasione di iniziare una nuova fase della stagione davanti al proprio pubblico.

Novità anche in casa Caronnese, che affronta in trasferta il Barona. I rossoblù, terzi con 20 punti, si presentano all’appuntamento dopo aver ufficializzato il ritorno del portiere Roberto Barlocco, classe 1999, proveniente dalla Lentatese e già in passato protagonista con la maglia della Caronnese. L’estremo difensore è a disposizione dell’allenatore Tomasoni per una sfida contro una diretta concorrente, quinta in classifica con 18 punti.

In Promozione lo Sc United è atteso dalla trasferta di Luino, mentre Universal Solaro, Ceriano Laghetto e Rovellasca completano il quadro degli impegni delle formazioni della zona. Numerosi anche gli appuntamenti di Prima e Seconda categoria.

Serie D – 13ª giornata

Lentigione-Varesina, arbitro Nello Farina di Ostia Lido, assistenti Benedetto Casale di Formia e Beatrice Neroni di Ciampino.

Classifica girone D: Pistoiese 28 punti; Pro Patria e Lentigione 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Vis Modena, Solbiatese e Crema 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese e Varesina 14; Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

Eccellenza – 11ª giornata

Baranzatese-Aurora Cantalupo con arbitro Mattia Alushi di Lodi (Lorenzo De Micheli di Gallarate e Francesco Burak di Busto Arsizio), Barona-Caronnese con arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso (Matteo Scorti di Saronno e Danylo Rusnak di Saronno), Rhodense-Ardor Lazzate con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio (Francesco Araldi di Mantova e Sebastiano Marchetto di Gallarate) con inizio alle 15.30; e Fbc Saronno-Calvairate con arbitro Tommaso Bartolucci di Città di Castello (Andrea Missaglia di Monza e Giulia Vallorani di Abbiategrasso).

Classifica girone A: Legnano 26 punti; Rhodense 23; Caronnese 20; Baranzatese 19; Barona 18; Tribiano 17; Calvairate e Saronno 16; Sedriano 13; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo e Besnatese 8; Magenta 5; Assago 2.

Promozione – 11ª giornata

Accademia Bustese-Universal Solaro con arbitro Riccardo Freggiaro di Voghera (Jon Alia di Milano e Mattia Brigo di Gallarate), Ceriano Laghetto-Meda con arbitro Nicolò Pasini di Lecco (Marco Letterio di Saronno e Lorenzo Bianchi di Saronno), Luino-Sc United con arbitro Matteo Bidorini di Gallarate (Ambra Ramona Ferretti di Varese e Francesco Macchi di Gallarate) e Rovellasca 1910-Marnate Gorla con arbitro Aurora Anastasi di Busto Arsizio (Tiziana Frasson di Busto Arsizio e Nicolò Volpe di Busto Arsizio).

Prima categoria – 11ª giornata

Cistellum-Valcuviana con arbitro Andrea Salvato di Pavia, e Fc Tradate-Cantello Belfortese con arbitro Andrea Ferrara di Milano alle 15.30.

Classifica girone H: Cantello Belfortese 23 punti; Valcuviana 21; Città di Samarate 16; Accademia Verbano Caravate e FOR Soccer 15; Ispra e San Michele 14; Brebbia, Bosto e Union ValleOlona 13; Cistellum e Veniano 12; Valceresio 11; Tradate e Cedratese 9; Laveno Mombello 8.

Seconda categoria – 11ª giornata

In Seconda categoria nel girone G Gerenzanese-Aurora Montano Lucino, nel girone K San Luigi Pogliano-Dal Pozzo, nel girone R Cgds Misinto-Palazzo Milanese e Cesano Maderno-Cogliatese, nel girone V Amor Sportiva-Lonate Ceppino, Legnanese-Azzurra Mozzate, Torino Club-Equipe Garibaldi e alle 15 Pro Juventute-San Marco.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

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