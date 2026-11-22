Città

SARONNO – È entrato in funzione lunedì 16 novembre il Molf, il sistema ufficiale di monitoraggio delle molestie olfattive sviluppato da Arpa Lombardia. Un passaggio atteso da mesi dai residenti della zona sud di Saronno e delle aree confinanti con Caronno Pertusella, che da tempo denunciano la presenza di odori molesti. Ma proprio nei giorni dell’avvio del monitoraggio, il problema è tornato a farsi sentire con particolare intensità, soprattutto nella zona di via Piave.

“Da lunedì la situazione qui in zona Saronno Sud e via Piave è diventata nuovamente insostenibile, con l’aria praticamente irrespirabile” racconta un residente, che sottolinea come l’attivazione del nuovo sistema rappresenti un risultato importante, ma non ancora una soluzione al problema.

Il Molf, acronimo di Molestie Olfattive, è uno strumento sviluppato da Arpa Lombardia che permette di raccogliere in modo sistematico le segnalazioni dei cittadini. A utilizzarlo sono le cosiddette “sentinelle”, residenti selezionati per monitorare specifici punti del territorio e registrare la presenza di cattivi odori, indicandone orario, durata, intensità e caratteristiche.

L’obiettivo è trasformare le segnalazioni in dati verificabili, che possano essere analizzati dagli enti competenti per valutare l’entità del fenomeno e avviare eventuali approfondimenti sulle possibili fonti delle emissioni. Il monitoraggio rappresenta quindi un passo concreto, ma non significa che le cause dei miasmi siano già state individuate o che il problema sia risolto.

Le segnalazioni e il ruolo del comitato Aria Pulita

A mantenere alta l’attenzione è anche il comitato Aria Pulita, nato dalla mobilitazione dei cittadini esasperati dai cattivi odori che interessano soprattutto Saronno Sud e alcune zone di Caronno Pertusella.

Il comitato ha avviato nei mesi scorsi il “Puzzometro”, uno strumento di raccolta delle segnalazioni che ha permesso di documentare la frequenza e l’intensità degli episodi. Dal 26 marzo al 31 luglio erano già state raccolte 792 segnalazioni, con numerosi episodi descritti come forti o molto forti.

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