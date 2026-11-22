Cronaca

SARONNO – Una donna in lacrime, sola in strada dopo essere stata derubata dello stipendio, dei documenti e delle chiavi di casa. Una giovane coppia che si ferma per aiutarla, senza voltarsi dall’altra parte. E poi una città che, attraverso i social, si mobilita con messaggi di vicinanza, consigli e persino possibili opportunità di lavoro. È una storia di paura, ma soprattutto di solidarietà, quella raccontata da Aldo Xhuvani sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, dove il suo lungo post ha raccolto numerosi commenti.

Tutto comincia intorno alle 23,30 in via San Giuseppe. “Ero con la mia ragazza quando abbiamo visto una donna spaesata, in lacrime, che cercava aiuto. Ci siamo fermati per chiederle cosa fosse successo”.

La donna si chiama Vina, arriva dallo Sri Lanka e lavora come addetta alle pulizie in un hotel nella zona sud di Milano. Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro quando, secondo la dettagliata ricostruzione di Aldo, una persona con il volto coperto l’ha aggredita lungo il tragitto dalla stazione, spingendola a terra e strappandole la borsa prima di fuggire.

Dentro c’era praticamente tutto: lo stipendio del mese appena ricevuto, i documenti e le chiavi di casa. Ma a preoccupare maggiormente Vina non erano soltanto i soldi.

“Era disperata soprattutto per i documenti, perché lunedì ha un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno a Parma” spiega Aldo nel suo post.

Una notte difficile, poi l’aiuto concreto

Aldo e la fidanzata non si sono limitati a consolarla. Hanno cercato la borsa nei dintorni e contattato i carabinieri. Intanto restava un problema immediato: Vina non aveva denaro né le chiavi per rientrare nella propria abitazione.

“Così abbiamo pensato di pagarle una stanza in un hotel qui vicino”, racconta Aldo, che nel messaggio ringrazia anche Alessandro Conte del ristorante La Perla, disponibile ad aiutare nonostante fosse ormai l’una di notte. La mattina successiva il giovane ha accompagnato Vina dai carabinieri per presentare denuncia e ha segnalato la scomparsa della borsa anche alla polizia locale e all’ufficio oggetti smarriti.

L’appello: ritrovare la borsa e aiutare Vina a lavorare più vicino

Il racconto, condiviso sul gruppo Facebook, non vuole essere soltanto una denuncia di quanto accaduto. Aldo spera soprattutto di recuperare almeno una parte di ciò che è stato sottratto alla donna. L’appello riguarda una borsa color tortora, che potrebbe essere stata abbandonata. La priorità è ritrovare i documenti e, possibilmente, le chiavi di casa.

“Non sono solito scrivere post del genere, ma questa storia mi è rimasta addosso. Mi ha colpito vederla così e ci tenevo a raccontarlo qui, perché magari insieme possiamo darle una mano”.

C’è però anche un secondo desiderio. Vina impiega ogni giorno circa un’ora e mezza per raggiungere il lavoro e altrettanto per tornare a casa. Un viaggio lungo, che spesso la costringe a passare dalla stazione a tarda sera.

Per questo Aldo ha lanciato un ulteriore appello: trovare per lei un’occupazione nel settore delle pulizie, a Saronno o nei dintorni, in una struttura raggiungibile con i mezzi pubblici.

La risposta dei saronnesi: complimenti, vicinanza e proposte di lavoro

Il racconto ha suscitato una lunga serie di reazioni. Molti hanno espresso amarezza per la rapina e preoccupazione per Vina, ma soprattutto hanno voluto ringraziare Aldo e la fidanzata per essersi fermati ad aiutare una sconosciuta.

Il post ha raccolto numerosi commenti di vicinanza a Vina e di apprezzamento per il gesto di Aldo e della fidanzata. “Ce ne fossero di gente come te”, scrive qualcuno, mentre altri parlano di “un esempio di umanità”. Non sono mancati gli aiuti concreti, con diversi saronnesi che hanno segnalato possibili opportunità di lavoro in imprese di pulizie, lavanderie e hotel della zona. Aldo ha ringraziato tutti, promettendo di condividere le indicazioni con Vina.

Una storia che lascia l’amarezza per quanto accaduto, ma anche il calore di una comunità che ha scelto di non restare indifferente. Perché a volte basta fermarsi, tendere una mano e trasformare un gesto di solidarietà in una speranza concreta.

(foto archivio)

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