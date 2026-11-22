Cronaca

SARONNO – Due persone sono state portate in ospedale e diversi giovani sono stati portati in caserma dopo la rissa avvenuta nella tarda serata di sabato 21 novembre in via Garibaldi, in pieno centro a Saronno. Durante lo scontro alcune persone hanno riportato ferite da arma da taglio.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte all’altezza del civico 10 dopo che urla e schiamazzi hanno svegliato e fatto accorrere diversi passanti e residenti che hanno chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e una della Croce Rossa di Saronno, oltre a un mezzo di soccorso avanzato.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, le due persone assistite hanno 28 e 31 anni. Una è stata accompagnata all’ospedale di Garbagnate Milanese e l’altra a quello di Legnano. Entrambe sono arrivate in codice giallo.

Per l’episodio è stata allertata la compagnia dei carabinieri di Saronno che si sono subito portando alcuni dei presenti in caserma dove sono stati per prima cosa identificati. Ad essere coilvolti un gruppo nordafricani, almeno 6 persone secondo i presenti.

Diversi i residenti che dalle finestre hanno assisitto alle operazioni di soccorso e agli accertamenti dei militari. Rissa, liti e schiamazzi sono frequenti lungo la via tanto che più volte è stato richiesto un maggior controllo da parte della polizia locale.

(Nella foto, i soccorsi in via Garibaldi nella notte tra sabato e domenica).

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