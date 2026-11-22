Città

SARONNO – Un pomeriggio alla scoperta dei tesori artistici del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 22 novembre è in programma una visita guidata gratuita organizzata con l’associazione Cantastorie-Saronno, che accompagnerà i partecipanti alla conoscenza del patrimonio artistico cinquecentesco custodito nel complesso religioso.

L’appuntamento è alle 15.30 in piazzale Santuario, punto di ritrovo per l’unico turno di visita previsto. Non è necessaria la prenotazione e la partecipazione è aperta a tutti. Sarà possibile lasciare un’offerta libera destinata alla valorizzazione dei beni culturali. Il programma della giornata proseguirà alle 17.30 con la recita del rosario e alle 18 con la messa celebrata da don Massimiliano Bianchi.

In occasione dell’avvicinarsi dell’Avvento, il Santuario propone inoltre il sussidio «Ogni sera una luce», che sarà disponibile in sacrestia. L’iniziativa comprende 24 candele profumate, simbolo della preghiera quotidiana, e un libretto con altrettante riflessioni dedicate alla Madonna dei Miracoli.

Dal primo al 24 dicembre, il percorso accompagnerà i fedeli giorno dopo giorno attraverso uno spunto di riflessione, una preghiera e un proposito. Il sussidio viene proposto con un’offerta di 5 euro a sostegno delle attività del Santuario. La visita guidata di domenica rappresenta così un’occasione per conoscere da vicino uno dei principali luoghi d’arte e di devozione della città, mentre le iniziative religiose del pomeriggio introdurranno il percorso di preparazione al Natale.

22112026