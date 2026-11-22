Cronaca

SOLARO – C’è anche un bimbo di quattro anni tra le persone coinvolte nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, in via Varese, dove due automobili si sono scontrate. Tre le persone coinvolte. L’allarme è scattato poco prima delle 15,30, quando è arrivata la prima chiamata al numero unico delle emergenze con una prima descrizione dell’accaduto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco di Varese.

Le prime informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte, una 29enne, un 31enne e il bambino, sono rassicuranti: per una delle persone soccorse è stato indicato un codice verde, mentre un’ambulanza ha concluso la propria attività senza effettuare trasporti in ospedale.

Prima di svolgere i rilievi del caso, necessari per risalire alle cause del sinistro, i carabinieri si sono occupati di regolare la circolazione, visto che i mezzi incidentati e quelli di soccorso occupavano parte della carreggiata della rotonda. Diversi automobilisti di passaggio e avventori del vicino locale si sono fermati per assistere alle operazioni di soccorso.

(foto archivio)

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