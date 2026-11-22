Solaro

SOLARO – Lunedì 26 ottobre ha preso avvio Spazio Studio 2.0, il nuovo percorso educativo e formativo rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello. Sono 30 gli studenti coinvolti in questa iniziativa, realizzata grazie alle risorse del programma Fse+ Agenda Nord 2026-2027. Le attività si svolgono ogni lunedì pomeriggio, dalle 13:45 alle 15:45, e alternano proposte ludiche, momenti di socializzazione e attività di studio.

Particolare attenzione è dedicata allo spazio compiti, nel quale gli alunni, con il supporto dei docenti, possono consolidare gli apprendimenti e sviluppare un metodo di studio efficace, acquisendo progressivamente autonomia, capacità organizzativa e fiducia nelle proprie possibilità. L’iniziativa si inserisce negli obiettivi strategici dell’Istituto Comprensivo, in coerenza con le priorità del Rapporto di autovalutazione (Rav) e del piano di miglioramento: rafforzare gli apprendimenti, sostenere gli studenti nei loro percorsi di crescita e promuovere il successo formativo di ciascuno.

Accanto alla dimensione didattica, Spazio Studio 2.0 valorizza la socialità, la collaborazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, contribuendo alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione delle pari opportunità educative. L’apertura pomeridiana della scuola non rappresenta una semplice estensione dell’orario scolastico, ma una precisa scelta culturale e organizzativa al servizio del successo formativo.

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