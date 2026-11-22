Comasco

TURATE – Un investimento complessivo di 165 mila euro per migliorare le condizioni della rete stradale e intervenire su alcune pavimentazioni del territorio comunale. Il Comune di Turate ha annunciato il completamento di una prima serie di lavori di asfaltatura e manutenzione, realizzati nelle scorse settimane in diverse zone del paese.

Gli interventi hanno interessato complessivamente circa 3.700 metri quadrati di strade e 320 metri quadrati di pavimentazioni in autobloccanti. Il programma ha compreso anche la messa in quota di alcuni chiusini stradali, operazione necessaria per adeguarli al livello delle superfici interessate dai lavori.

Le strade interessate dalle asfaltature

Sono sei le vie nelle quali sono stati eseguiti interventi, con lavori concentrati su tratti specifici della carreggiata.

In via De Gasperi l’asfaltatura ha riguardato il tratto compreso tra via Rossini e via Cavour. In via Cadorna, invece, i lavori si sono concentrati sulla corsia est, da via Donizetti a via Bellini.

Un altro intervento ha interessato via Cavour, dove è stata riqualificata la corsia centrale nel tratto compreso tra l’autostrada e via Cattaneo. In via Dante i lavori hanno riguardato la corsia est, tra via Carlo Porta e via Silvio Pellico.

Il programma ha compreso anche via Magenta, con un intervento localizzato tra i numeri civici 29 e 35, e via Piatti, dove i lavori sono stati eseguiti in corrispondenza di una curva.

Si tratta quindi di opere distribuite in diversi punti del territorio, con interventi mirati su singoli tratti stradali anziché sul rifacimento integrale delle vie.

Lavori anche al parcheggio dell’asilo nido e alla sala polifunzionale

Accanto alle asfaltature, il Comune ha previsto interventi di ripristino e manutenzione anche in due spazi utilizzati per l’accesso a strutture pubbliche.

Il primo è il parcheggio dell’asilo nido «Il Campetto», in via Garibaldi 26/h. Il secondo riguarda il vialetto d’ingresso della sala polifunzionale, con accesso da via Galileo Galilei.

Questi due interventi completano l’elenco delle otto località interessate dal primo programma di manutenzioni comunicato dall’Amministrazione comunale.

Oltre 4 mila metri quadrati di superfici interessate

Sommando i 3.700 metri quadrati di strade e i 320 metri quadrati di pavimentazioni in autobloccanti, la superficie complessivamente interessata dai lavori raggiunge circa 4.020 metri quadrati.

L’investimento di 165 mila euro comprende le asfaltature, gli interventi di ripristino e manutenzione e la messa in quota dei chiusini. Il Comune non ha fornito una ripartizione della spesa per ciascuna strada o struttura interessata.

Quello appena concluso viene presentato dall’Amministrazione come un primo gruppo di interventi dedicati alla manutenzione del territorio. Nel comunicato non sono indicati, al momento, ulteriori cantieri, nuove scadenze o stanziamenti per le fasi successive.

22112026