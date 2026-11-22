Varese do you bike conquista gli appassionati di montagna: 15mila visitatori alla fiera di Brescia
22 Novembre 2026
VARESE – Anche la fondazione Varese Welcome è stata tra i protagonisti di “M come Montagna”, la rassegna dedicata agli amanti delle terre alte ospitata al Brixia Forum di Brescia, tenutasi durante il weekend del 14-15 novembre. Per l’occasione, la fondazione ha partecipato con uno spazio interamente dedicato a “Varese do you bike”, il progetto nato per promuovere e valorizzare gli itinerari ciclistici del territorio varesino. Durante l’evento, che ha registrato 15mila visitatori, lo stand ha fatto da punto d’incontro per tanti appassionati di montagna, escursionisti e ciclisti – dalla mountain bike al gravel fino alle e-bike – interessati a scoprire la rete di itinerari che collega i laghi alle nostre montagne, tra tracce GPX, servizi dedicati e strutture di accoglienza per chi pedala.
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