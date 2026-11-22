Varesotto

VARESE – Anche la fondazione Varese Welcome è stata tra i protagonisti di “M come Montagna”, la rassegna dedicata agli amanti delle terre alte ospitata al Brixia Forum di Brescia, tenutasi durante il weekend del 14-15 novembre. Per l’occasione, la fondazione ha partecipato con uno spazio interamente dedicato a “Varese do you bike”, il progetto nato per promuovere e valorizzare gli itinerari ciclistici del territorio varesino. Durante l’evento, che ha registrato 15mila visitatori, lo stand ha fatto da punto d’incontro per tanti appassionati di montagna, escursionisti e ciclisti – dalla mountain bike al gravel fino alle e-bike – interessati a scoprire la rete di itinerari che collega i laghi alle nostre montagne, tra tracce GPX, servizi dedicati e strutture di accoglienza per chi pedala.

“Portare Varese do you bike a una fiera come questa significa parlare direttamente a chi cerca un modo autentico e sostenibile di vivere l’outdoor – spiega il presidente di fondazione Varese Welcome Mauro Vitiello -. Il nostro territorio ha un potenziale enorme per il cicloturismo, e farlo conoscere fuori dai confini provinciali attraverso iniziative concrete è la strada giusta per farlo crescere”.

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