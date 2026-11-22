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VENEGONO INFERIORE – Nuova segnaletica per rendere più sicuro e accessibile l’attraversamento pedonale di via Mauceri. L’intervento è stato annunciato dalla lista civica di maggioranza Venegono che vorrei, che ha comunicato l’installazione di cartelli basati sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un sistema che utilizza simboli e immagini per facilitare la comprensione delle informazioni.

La nuova segnaletica è stata collocata in prossimità di un attraversamento particolarmente frequentato, utilizzato quotidianamente da bambini, ragazzi e anziani. L’obiettivo è rendere più immediata la comprensione delle indicazioni stradali, anche per le persone che possono incontrare difficoltà nella lettura o nell’interpretazione dei messaggi tradizionali.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa si basa infatti sull’impiego di rappresentazioni visive che affiancano o sostituiscono il linguaggio scritto, favorendo l’autonomia e l’accessibilità delle informazioni. «Una città più sicura è una città che parla la lingua di tutti», sottolinea la lista civica Venegono che vorrei, che considera l’intervento un passo verso una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini.

Secondo il gruppo di maggioranza, la sicurezza stradale deve comprendere anche l’abbattimento delle barriere comunicative, oltre a quelle fisiche. L’installazione in via Mauceri punta dunque a coniugare prevenzione e inclusione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e a chi necessita di indicazioni visive facilmente riconoscibili.

22112026