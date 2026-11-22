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VENEGONO INFERIORE – Una giornata di confronto e riflessione sul valore della cura e sull’importanza della dimensione umana nel lavoro sociale. Martedì 17 novembre il Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore ha ospitato l’incontro “Spiritualità e cura nel lavoro sociale”, raccontato dalla cooperativa sociale Baobab.

L’iniziativa ha riunito professionisti, rappresentanti istituzionali ed esponenti di diverse tradizioni spirituali per approfondire il significato della relazione con l’altro, sottolineando come la cura non sia soltanto una prestazione professionale, ma anche attenzione, ascolto e riconoscimento del valore di ogni persona. Particolare spazio è stato dedicato al dialogo e alla condivisione delle esperienze, in un clima caratterizzato, secondo gli organizzatori, da grande partecipazione e ascolto.

Nel pomeriggio si sono svolti alcuni laboratori dedicati al ruolo della spiritualità nella prevenzione del burnout, ovvero l’esaurimento legato allo stress lavorativo, e alla progettazione di spazi e tempi capaci di favorire relazioni di cura. La giornata si è conclusa con un richiamo all’importanza di coniugare competenze professionali e sensibilità umana, soprattutto nelle attività rivolte alle persone più fragili.

(foto: un momento del convegno)

21112026