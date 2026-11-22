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CARONNO PERTUSELLA – Vittoria e primo posto in classifica per la Rossella Ets Caronno, che nella sesta giornata del campionato di serie B maschile, girone B, supera 3-0 il Gvc Monza Volley al palazzetto dello sport di Caronno Pertusella. I gialloblù di coach Claudio Gervasoni si impongono con i parziali di 25-19, 25-20 e 25-20, conducendo sostanzialmente l’incontro dall’inizio alla fine. Qualche errore ha consentito agli ospiti di riavvicinarsi in alcuni momenti, senza però compromettere il risultato. La serata è stata caratterizzata anche dal ritorno in campo del capitano Michele Crusca, assente da oltre un anno per infortunio e rientrato nel finale del terzo set. Da segnalare inoltre l’impiego di Dario Alghisi, schierato titolare in seconda linea. Per Caronno è la quinta vittoria in sei giornate, che vale il primato con 15 punti, uno in più di Scanzorosciate, che ha però disputato una partita in meno.

Vittoria in tre set anche per la Pallavolo Saronno, che al PalaDozio supera il Dent. Bellinvia AG Milano con i parziali di 25-17, 25-22 e 25-19. I biancazzurri conquistano così il quarto successo stagionale e salgono a quota 11 punti, occupando il quarto posto.

Turno di riposo invece per la Res Volley Mozzate, che mantiene la terza posizione con 12 punti in cinque partite, frutto di quattro vittorie e una sconfitta.

Risultati della sesta giornata

Rossella Ets Caronno-Gvc Monza Volley 3-0; Pallavolo Saronno-Dent. Bellinvia AG Milano 3-0; Ferramenta Astori Montichiari-Vega Volley Dolianova 3-0; Grassobbio-Desio Volley Brianza 3-0; Yaka Volley Malnate-Scanzorosciate Volley 2-3; Pallavolo Missaglia-Vero Volley Monza 3-2. Riposa: Res Volley Mozzate.

Classifica

Rossella Ets Caronno 15 punti (6 partite); Scanzorosciate Volley 14 (5); Res Volley Mozzate 12 (5); Pallavolo Saronno 11 (6); Grassobbio 11 (6); Yaka Volley Malnate 11 (5); Pallavolo Missaglia 9 (5); Vero Volley Monza 9 (6); Ferramenta Astori Montichiari 7 (5); Desio Volley Brianza 5 (5); Dent. Bellinvia AG Milano 2 (6); Vega Volley Dolianova 2 (6); Gvc Monza Volley 0 (6).

(foto di gruppo per Caronno vincente in casa)

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