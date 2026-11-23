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SARONNO – Mettere in dialogo il rigore scientifico della filatelia e della marcofilia tradizionale con la libertà espressiva dell’arte concettuale, trasformando la rete postale in uno strumento creativo condiviso. È questa la sfida sottile e affascinante lanciata da Corrispon-Danza Postale, il nuovo esperimento culturale che sarà inaugurato sabato 28 novembre, alle 10, negli spazi espositivi dell’ufficio postale di Saronno, in via Varese 130.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della città di Saronno ed è realizzata con il sostegno del Tavolo dei postali e la co-organizzazione di Unitre, Pro Loco e Tramway, nasce da un’idea del mailartista saronnese Gian Paolo Terrone, ambasciatore della Repubblica uzupiana degli artisti e attivista culturale. Alla cerimonia d’apertura prenderanno parte le autorità comunali e i rappresentanti di Poste Italiane, mentre il coordinamento della presentazione sarà affidato alla scrittrice e divulgatrice filatelico-postale Maria Grazia Dosio.

Il progetto non nasce per scardinare le regole e i dogmi del collezionismo classico, ma per proporne una chiave di lettura complementare, invitando a osservare l’oggetto postale sia come documento storico specchio della sua epoca, sia come veicolo di espressione artistica. L’opera esposta è infatti il frutto di un percorso lento e corale incentrato sul tema del non niente, inteso come il tutto che si contrappone al nulla, e articolato in tre fasi precise: azione, reazione e co-autorialità postale.

In una prima fase, Terrone ha spedito allo scoperto una moltitudine di cartoncini vuoti a diversi artisti partner, chiedendo loro di intervenire per decorare e completare quello spazio bianco. Ogni autore ha così reinterpretato il vuoto modificando il supporto cartaceo e rispedendolo, sempre allo scoperto, al mittente. In questo doppio ciclo di instradamento di andata e ritorno, l’intera filiera del servizio postale (dagli uffici di smistamento fino al portalettere) si è trasformata in un co-autore inconsapevole dell’opera. Le doppie affrancature, i timbri, gli annulli, le macchie e l’usura del viaggio hanno lasciato infatti una sedimentazione di tracce concrete che storicizzano il lavoro attraverso le regole codificate della normativa postale.

Anche l’allestimento rinnova gli schemi tradizionali: le cartoline artistiche non sono presentate come pezzi isolati, ma vanno lette come un corpo unico, un grande mosaico d’insieme che testimonia la sinergia tra l’arte e il servizio pubblico. Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo è aprire una discussione culturale e storiografica che permetta ad accademici e artisti di riconoscersi parte dello stesso ecosistema della cultura scritta. Un confronto considerato ancora più urgente in un’epoca dominata dalla digitalizzazione e dagli algoritmi, dove la riscoperta della corrispondenza analogica diventa una testimonianza attiva capace di unire le persone attraverso segni tangibili e conservabili nel tempo.

L’esposizione rimarrà aperta a tutti i collezionisti, gli studiosi e i cittadini fino al 7 gennaio 2027, con ingresso libero e gratuito durante i consueti orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

(foto d’archivi0)

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