Calcio

SARONNO – Una domenica di emozioni contrastanti per il calcio locale, tra sconfitte amare, vittorie preziose e pareggi combattuti. A catalizzare l’attenzione sono soprattutto il debutto di Roberto Bonazzi sulla panchina del Fbc Saronno, la battuta d’arresto dello Sc United e il successo dell‘Amor Sportiva, che continua a farsi valere nel campionato di Seconda categoria. Allo stadio Colombo Gianetti il nuovo allenatore del Saronno, subentrato in settimana a Danilo Tricarico, ha iniziato la propria avventura con una sconfitta per 2-1 contro l’Academy Calvairate. Un risultato che lascia parecchio amaro in bocca ai biancocelesti, capaci di colpire tre volte i legni e raggiunti dalla beffa decisiva nel finale. Dopo il vantaggio ospite di Visigalli, Vassallo aveva riportato il risultato in parità, prima della rete di Checchi al 42’ della ripresa. Bonazzi ha comunque sottolineato gli aspetti positivi della prestazione, considerando i pochi giorni di lavoro avuti a disposizione.

In Promozione non va meglio allo Sc United, sconfitto 1-0 sul campo del Luino. A decidere la sfida è stata una rete di Dal Santo nel primo tempo. Un passo falso che lascia la formazione del territorio a quota 14 punti, in una classifica particolarmente equilibrata.

Sorride invece l’Amor Sportiva, protagonista di una convincente vittoria casalinga per 3-1 contro il Lonate Ceppino. A segno Lazarov, Cattaneo e Benedetti, per tre punti importanti che permettono ai saronnesi di raggiungere quota 19 e restare nelle posizioni alte della classifica.

Serie D: Varesina sconfitta a Lentigione

Ancora una trasferta amara per la Varesina, battuta 3-2 dal Lentigione. La formazione rossoblù era riuscita a portarsi in vantaggio con Tentoni, ma nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. La Varesina ha reagito trovando nuovamente la rete con Tentoni, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Per la squadra del territorio continua dunque il difficile rendimento lontano da casa. La Varesina resta a 14 punti, mentre il Lentigione sale a quota 27, alle spalle della capolista Pistoiese.

Risultati, girone D: Castellanzese-Pavia 4-2; Cittadella Modena-Pro Patria 1-1; Crema-Solbiatese 0-0; Lentigione-Varesina 3-2; Oltrepò-Arconatese 1-0; Pontedera-Sant’Angelo 1-1; Pro Sesto-Pistoiese 1-1; Tropical Coriano-Casatese Merate 0-2; Varese-Correggese 1-1.

Classifica: Pistoiese 29; Lentigione 27; Pro Patria, Casatese Merate 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

Eccellenza: Caronnese in rimonta, Ardor beffata dalla Rhodense

Oltre alla sconfitta del Fbc Saronno contro il Calvairate, l’undicesima giornata di Eccellenza ha regalato una partita ricca di emozioni alla Caronnese, impegnata sul campo della Barona Sporting.

I rossoblù di Andrea Tomasoni hanno pareggiato 2-2 dopo essere stati due volte in svantaggio. Al gol iniziale di Mauri ha risposto Fogal nella ripresa, poi Iacuaniello ha riportato avanti i milanesi. A firmare il definitivo pareggio è stato Francesco Giangaspero, autore della duecentesima rete della propria carriera. Nel finale lo stesso attaccante ha colpito un palo, sfiorando il successo.

Grande amarezza anche per l’Ardor Lazzate, sconfitta 2-1 sul campo della Rhodense. I gialloblù erano passati in vantaggio nel primo tempo con Torraca, ma nella ripresa hanno subito il pareggio di Borda e, al 47′, la rete decisiva di Oliva. Una sconfitta maturata proprio quando sembrava possibile portare a casa almeno un punto.

In vetta prosegue il duello fra Legnano e Rhodense. I lilla hanno vinto 3-2 sul campo del Magenta e conservano tre punti di vantaggio sugli inseguitori.

Risultati, girone A: Assago-Tribiano 1-2; Baranzatese-Aurora Cantalupo 2-1; Barona-Caronnese 2-2; Besnatese-Lentatese 2-0; Magenta-Legnano 2-3; Rhodense-Ardor Lazzate 2-1; Fbc Saronno-Academy Calvairate 1-2; Vergiatese-Sedriano 1-2.

Classifica: Legnano 29; Rhodense 26; Baranzatese 22; Caronnese 21; Tribiano 20; Barona, Academy Calvairate 19; Sedriano, Fbc Saronno 16; Besnatese 11; Ardor Lazzate, Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Magenta 5; Assago 2.

Promozione: Rovellasca in festa, sconfitte per Sc United, Universal e Ceriano

È il Rovellasca 1910 a regalare la soddisfazione maggiore alle squadre del territorio nel girone B di Promozione. I comaschi hanno superato 1-0 il Marnate Gorla grazie alla rete di Bartucci al 15′ della ripresa, conquistando tre punti preziosi per risalire la classifica.

Giornata negativa invece per l’Universal Solaro di Simone Broccanello, battuto 2-1 sul campo dell’Accademia Bustese. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con Bogni, l’Universal ha trovato il pareggio con Piombino nella ripresa, ma al 47′ Pallaro ha firmato il gol decisivo per i bustocchi.

Sconfitta anche per il Ceriano Laghetto, superato 3-1 in casa dal Meda. Per i cerianesi la rete porta la firma di Disca, ma gli ospiti hanno ribaltato il risultato nella seconda parte dell’incontro.

Completa il quadro lo stop dello Sc United a Luino, con i padroni di casa vittoriosi per 1-0 grazie a Dal Santo.

Al comando della classifica restano appaiate Gallarate e Morazzone, entrambe a quota 20 punti.

Risultati, girone B: Accademia BMV-Gallarate 0-1; Accademia Bustese-Universal Solaro 2-1; Accademia Inveruno-Gavirate 6-0; Ceriano Laghetto-Meda 1-3; Luino-Sc United 1-0; Morazzone-Base 96 Seveso 1-0; Rovellasca 1910-Marnate Gorla 1-0; Sestese-Castanese 0-2.

Classifica: Gallarate, Morazzone 20; Accademia Inveruno, Castanese 19; Meda, Accademia Bustese 18; Marnate Gorla 16; Sestese 15; Sc United, Gavirate 14; Base 96 Seveso, Accademia BMV, Rovellasca 1910 13; Ceriano Laghetto 11; Universal Solaro 10; Luino 9.

Prima categoria: tris del Cistellum, Tradate ancora sconfitto

Nel girone H arriva una vittoria convincente per il Cistellum, che supera 3-0 la Valcuviana. A decidere la sfida sono le reti di Geron, Simone e Restieri, che permettono alla formazione di Cislago di salire a quota 15 punti e proseguire la risalita in classifica.

Niente da fare invece per il Tradate, sconfitto in casa 2-1 dalla capolista Cantello Belfortese. Gli ospiti si sono imposti grazie alla doppietta di Battistello, mentre per i tradatesi è andato a segno Candela. Il Tradate resta così a quota 9 punti.

La Cantello Belfortese guida il campionato con 26 punti, cinque in più della Valcuviana.

Risultati, girone H: Cistellum-Valcuviana 3-0; Laveno Mombello-Accademia Verbano Caravate 1-0; San Michele-CDG Veniano 0-0; Cedratese-Faloppiese Olgiate Ronago 0-2; Tradate-Cantello Belfortese 1-2; Union Vallelona-Brebbia 4-0; Valceresio Audax-Città di Samarate 4-1; Calcio Bosto-Ispra 0-0.

Classifica: Cantello Belfortese 26; Valcuviana 21; Faloppiese Olgiate Ronago 18; Union Vallelona, Città di Samarate 16; Cistellum, Accademia Verbano Caravate, Ispra, San Michele 15; Valceresio Audax, Calcio Bosto 14; Brebbia, CDG Veniano 13; Laveno Mombello 11; Tradate, Cedratese 9.

Seconda categoria: Amor Sportiva protagonista, bene anche la Pro Juventute Uboldo

Numerose le squadre del territorio impegnate nei diversi gironi di Seconda categoria.

Nel girone G la Gerenzanese ha pareggiato 1-1 contro l’Aurora Montano Lucino. Per i padroni di casa è andato a segno Pedrotti. Un punto che porta la formazione di Gerenzano a quota 14, mentre la vetta è occupata dall’Academy Bregnanese con 25 punti.

Nel girone K pareggio anche per il Dal Pozzo, che ha chiuso sull’1-1 la trasferta contro il San Luigi Pogliano. A segno Maggiore per la formazione saronnese, che sale a quota 23 punti e continua a occupare le posizioni alte della classifica, alle spalle della capolista Victor Rho, a quota 33.

Nel girone R il Cgds Misinto ha pareggiato 2-2 contro il Palazzolo Milanese, grazie alle reti di Frangi e Alliata. Sconfitta invece per la Cogliatese, battuta 1-0 sul campo del Cesano Maderno, che guida il girone con 25 punti. Misinto a quota 16, Cogliatese a 15.

Particolarmente ricco il programma del girone V, dove spicca il successo dell’Amor Sportiva per 3-1 sul Lonate Ceppino. Le reti di Lazarov, Cattaneo e Benedetti hanno regalato ai saronnesi tre punti importanti.

Vittoria anche per la Pro Juventute Uboldo, che ha superato 2-0 il San Marco grazie a una doppietta di Colombo. La formazione uboldese sale così a quota 18 punti, a ridosso delle prime posizioni.

Giornata negativa invece per l’Azzurra Mozzate, sconfitta 5-2 sul campo della Legnanese, e per l’Equipe Garibaldi, battuta con lo stesso risultato dal Torino Club Marco Parolo. Per l’Equipe entrambe le reti sono state realizzate da Castaldo.

In testa al girone resta il Vanzaghello con 22 punti, davanti all’Union Villa Cassano a quota 20.

Seconda categoria, girone V – Risultati: Amor Sportiva-Lonate Ceppino 3-1; Arsaghese-Ardor 6-1; Busto 81-Amici dello Sport 2-3; Calcio Olgiate-Calcio San Giorgio 1-1; Legnanese-Azzurra Mozzate 5-2; Pro Juventute Uboldo-San Marco 2-0; Torino Club Marco Parolo-Equipe Garibaldi 5-2; Union Villa Cassano-Vanzaghello 1-2.

Classifica girone V: Vanzaghello 22; Union Villa Cassano 20; Arsaghese, Amor Sportiva 19; Pro Juventute Uboldo 18; Calcio Olgiate, Lonate Ceppino, Amici dello Sport 17; Legnanese 16; Ardor 15; San Marco 14; Azzurra Mozzate 13; Torino Club Marco Parolo 11; Equipe Garibaldi 10; Calcio San Giorgio 8; Busto 81 5.

(foto Letizia Elli: azione di Fbc Saronno-Calvairate)

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