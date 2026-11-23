Caronno, l’appello di volontari del Gruppo Assistenza Emergenze per trovare una sede
23 Novembre 2026
CARONNO PERTUSELLA – Un magazzino, una parte di capannone o uno spazio da condividere. Il Gae (Gruppo Assistenza Emergenze), organizzazione di volontariato di Caronno Pertusella, cerca una sede con un’area coperta per i mezzi e le attrezzature. L’associazione ha diffuso l’appello sui social.
“Cerchiamo a Caronno Pertusella o nei comuni vicini uno spazio per le attività dell’associazione, con un’area coperta per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature utilizzate a servizio della comunità”, scrivono i volontari. “Un magazzino, una porzione di capannone, locali con deposito o uno spazio condiviso: siamo disponibili a valutare insieme le possibili soluzioni, anche in comodato d’uso”.
L’appello è rivolto a privati, aziende ed enti. Chi ha uno spazio disponibile o conosce qualcuno che potrebbe metterlo a disposizione può contattare il Gae con un messaggio privato sulla pagina social dell’associazione. I volontari invitano anche a condividere il post per far arrivare la richiesta a chi può dare una mano.
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