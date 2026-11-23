Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, in corso della Vittoria, dove un’automobile è finita contro un albero e si è ribaltata. Al volante un ragazzo di 19 anni che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15.20, all’altezza del distributore Moro. Per cause ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi contro un albero prima di ribaltarsi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei mezzi di soccorso in codice rosso, quello di massima urgenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce rossa, insieme alla polizia locale di Caronno Pertusella.

Nonostante la dinamica dell’incidente, il diciannovenne è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto: il giovane avrebbe riportato soltanto alcune ecchimosi.

Dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato in codice verde, per gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

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