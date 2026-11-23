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CASTIGLIONE OLONA – Cinema, riflessione e confronto nella biblioteca civica al Castello di Monteruzzo, in via Manzoni, dove lo scorso fine settimana si è svolto il primo appuntamento del cineforum, un‘iniziativa dedicata agli appassionati della settima arte e a quanti desiderano condividere impressioni e riflessioni dopo la visione di un film.

La serata ha rappresentato un’occasione di incontro e dialogo, con i partecipanti coinvolti in un momento di approfondimento e confronto sui temi cinematografici. A guidare la discussione è stato Alessandro Leone, ringraziato dagli organizzatori per la professionalità e la competenza dimostrate nella conduzione. Soddisfazione è stata espressa dalla biblioteca civica, che attraverso i propri canali social ha voluto ringraziare tutti i presenti: «Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla prima serata del cineforum in biblioteca. È stato bello poter passare una serata di cinema, riflessione e confronto con tutti voi».

L’iniziativa ha così inaugurato una nuova occasione di aggregazione culturale negli spazi del Castello di Monteruzzo, con l’auspicio di ritrovarsi per altre serate dedicate al cinema. Gli organizzatori hanno infatti concluso il loro messaggio con un invito: «Alla prossima visione insieme!».

23112026