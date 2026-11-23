Groane

COGLIATE – Domenica 29 novembre, dalle 10,30 alle 12,30, al Bar Al9 del Circolo dell’Agnello, in via 25 Aprile 7, si potrà firmare per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare contro i disservizi di Trenord. A promuovere la raccolta è la campagna Lombardia si muove.

“Ogni giorno migliaia di persone pagano il prezzo di un sistema inefficiente: ore perse, stress, disagi”, scrivono i promotori nell’appello diffuso per l’appuntamento di Cogliate.

Tra le richieste della campagna ci sono maggiore trasparenza sul servizio ferroviario, controlli indipendenti e rimborsi automatici agli abbonati. I promotori chiedono anche di coinvolgere i pendolari e di aprire il servizio alla concorrenza.

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