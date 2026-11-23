Città

SARONNO – Come stanno gli alberi di Saronno? E cosa si può fare perché quelli appena piantati crescano e restino alla città? Se ne parlerà lunedì 23 novembre alle 21 in Villa Gianetti. Questa sera l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per raccontare il lavoro sul patrimonio arboreo, gli interventi in programma e le sfide dei prossimi anni.

Interverranno Mauro Lattuada, assessore alle Infrastrutture pubbliche, Verde e Sport, Simone Galli, consigliere comunale delegato al Verde, Andrea Tovaglieri, agronomo comunale, e Gianluca Moro, funzionario comunale del Nucleo Progetti Energetici.

L’appuntamento arriva circa un anno dopo il primo incontro pubblico sul tema. Si partirà dalla gestione e manutenzione degli alberi comunali e si passerà poi alla nuova gara per le piantumazioni, che prevede criteri più performanti per la qualità delle piante fornite.

Una parte importante della serata riguarderà la manutenzione dopo l’impianto. Piantare un albero non basta: nei primi anni servono cure costanti perché attecchisca. Verranno presentate anche le nuove tecniche sperimentate per aiutare la crescita e la conservazione delle alberature, come dischi pacciamanti, gel che trattengono l’acqua e altri sistemi innovativi.

Ci sarà spazio anche per un problema che molti cittadini hanno notato: la forte moria di piante degli ultimi anni. Se ne analizzeranno le cause e le possibili soluzioni, anche in vista di estati sempre più calde. Si accennerà infine al Regolamento comunale del verde, che dopo questo periodo di applicazione l’Amministrazione intende correggere in alcuni punti.

La serata servirà anche a presentare le iniziative della Festa dell’Albero, con le aree della città dove si faranno nuove piantumazioni. Quest’anno però l’accento non sarà solo sui nuovi alberi, ma soprattutto sulla loro cura. L’Amministrazione intende avviare una collaborazione con associazioni, gruppi e singoli cittadini per aiutare le giovani piante a crescere, così che diventino un patrimonio di tutta la comunità.

L’invito è aperto a tutti: residenti, associazioni, scuole e chiunque abbia a cuore il verde di Saronno. Si potranno fare domande, dare suggerimenti e proporsi per partecipare.

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