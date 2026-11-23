Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Si erano presentati con passamontagna e pettorine della Guardia di finanza, simulando un controllo delle forze dell’ordine per impossessarsi di un carico di droga. Da quella rapina, avvenuta nel febbraio scorso a Novedrate, nel Comasco, è partita un’indagine che ha portato all’emissione di 15 misure cautelari e alla ricostruzione di una serie di attività criminali tra Lombardia e Piemonte.

L’episodio iniziale aveva visto quattro uomini travestiti da finanzieri avvicinare un’automobile in sosta, immobilizzarne i quattro occupanti e impossessarsi di alcuni pacchi custoditi nel bagagliaio. Il bottino, secondo quanto accertato dagli investigatori, era costituito da circa 100 chili di hashish.

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Como sotto il coordinamento della Procura, hanno permesso di individuare le targhe dei veicoli utilizzati per il colpo. Attraverso appostamenti e pedinamenti, gli investigatori sono arrivati a un centro commerciale di Lentate sul Seveso, dove è scattato un intervento della Guardia di finanza.

Durante l’operazione è stato arrestato un sospettato. Nell’automobile controllata sono stati trovati 31 chili di cocaina, due pistole, una delle quali con matricola abrasa, un lampeggiante, una paletta segnaletica e tre pettorine con la scritta «Guardia di finanza».

Le indagini e le misure cautelari

L’esame delle immagini di videosorveglianza, delle impronte e delle tracce biologiche rinvenute sui veicoli, insieme all’analisi dei tabulati telefonici, ha consentito di individuare altri presunti complici. Il giudice per le indagini preliminari di Monza ha disposto misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta per ipotesi di reato comprendenti traffico di stupefacenti, porto di armi clandestine, ricettazione e detenzione di segni distintivi delle forze dell’ordine.

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere collegamenti con un gruppo sospettato di furti in abitazione e rapine nelle province di Milano, Lodi e Vercelli. Gli investigatori hanno ricostruito sette episodi avvenuti tra maggio e agosto 2026, individuando anche l’utilizzo di targhe rubate o clonate e di garage destinati a nascondere refurtiva, denaro e gioielli. L’inchiesta ha portato anche all’arresto, alla stazione Centrale di Milano, di un uomo evaso dagli arresti domiciliari.

L’operazione è culminata nell’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari di Como. Sono stati impegnati reparti della Guardia di finanza delle province di Como, Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta, con il supporto aereo del Reparto aeronavale Lombardia.

Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

23112026