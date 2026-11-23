Hockey

RHO – Cambio alla guida tecnica del Milano Hockey Club, impegnato nella sua prima stagione nella win2day ICE Hockey League. La società ha annunciato la conclusione del rapporto con l’allenatore Doug Shedden, all’indomani della doppia sconfitta casalinga contro i Vienna Capitals. Al suo posto arriva, almeno temporaneamente, Pekka Kangasalusta, fino a oggi assistente allenatore, che assume immediatamente la responsabilità della prima squadra.

La decisione arriva dopo un fine settimana particolarmente difficile per la formazione milanese. Sabato Milano era stato sconfitto 2-1 ai supplementari dai Vienna Capitals, mentre domenica gli austriaci si sono imposti nuovamente alla Fiera Ice Arena di Rho, questa volta per 6-2. Nel secondo incontro Milano era passato in vantaggio con Greg McKegg, ma non è riuscito a contenere la rimonta degli ospiti. A segno per i padroni di casa anche Samuel Houde.

Shedden aveva guidato il gruppo fin dall’inizio del nuovo progetto sportivo, accompagnando la costruzione della squadra e il suo inserimento nella ICE Hockey League, il campionato internazionale che riunisce formazioni di diversi Paesi europei. La società ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il lavoro svolto e per il contributo offerto in questa prima fase della propria storia.

Il presidente Leitner: «Una decisione difficile»

A spiegare la scelta è il presidente Christof Leitner, che sottolinea come la separazione sia arrivata dopo un’attenta valutazione.

«Desidero ringraziare personalmente Doug per la dedizione e il duro lavoro di questi ultimi mesi. È stata una decisione difficile, presa dopo un’attenta riflessione e nell’interesse a lungo termine del Milano Hockey Club».

Il presidente ricorda anche le difficoltà affrontate nella costruzione della nuova formazione: «Costruire una nuova società e una squadra competitiva in così poco tempo è stata una sfida straordinaria, e il suo contributo in questo processo merita il nostro sincero riconoscimento».

Leitner ribadisce infine la stima nei confronti dell’allenatore uscente, sottolineando che la decisione non cancella il rispetto per il suo percorso professionale e per il lavoro svolto a Milano.

«Doug farà sempre parte della storia di questo club e gli auguro sinceramente ogni successo e ogni felicità per il futuro», conclude il presidente.

Mercoledì il debutto di Kangasalusta contro Villach

La guida della squadra passa ora a Pekka Kangasalusta, già componente dello staff tecnico come assistant coach. Il nuovo allenatore ad interim avrà poco tempo per preparare il prossimo impegno: sarà infatti in panchina mercoledì 25 novembre alle 19.45, quando Milano ospiterà il VSV Villach alla Fiera Ice Arena di Rho.

La partita rappresenterà il primo banco di prova della nuova gestione tecnica, chiamata a dare una risposta immediata dopo le due sconfitte contro Vienna e il cambio in panchina.

Il club non ha per il momento comunicato ulteriori decisioni riguardo alla durata dell’incarico ad interim o all’eventuale individuazione di un nuovo allenatore a titolo definitivo.

23112026