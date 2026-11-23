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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 22 novembre, ci sono la storia di una donna rapinata mentre rientrava dal lavoro e aiutata da una giovane coppia, la rissa con feriti in via Garibaldi e la presenza di una giovane di Caronno Pertusella al Gialappa’s Show.

Una donna derubata dello stipendio, dei documenti e delle chiavi di casa è stata soccorsa da Aldo Xhuvani e dalla sua fidanzata, che l’hanno incontrata in lacrime intorno alle 23.30 in via San Giuseppe. Vina, originaria dello Sri Lanka e impiegata come addetta alle pulizie in un hotel nella zona sud di Milano, era stata aggredita da una persona con il volto coperto mentre tornava a casa dalla stazione. La coppia l’ha aiutata a cercare la borsa, ha contattato i carabinieri e le ha pagato una stanza d’albergo per la notte. Aldo ha poi lanciato un appello sui social per ritrovare i documenti e le chiavi sottratti, ma anche per aiutarla a trovare un lavoro nel settore delle pulizie a Saronno o nei dintorni. Il racconto ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà e alcune segnalazioni di possibili opportunità lavorative.

La notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre una rissa è scoppiata in via Garibaldi, in pieno centro a Saronno. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte, dopo che urla e schiamazzi hanno richiamato l’attenzione di residenti e passanti. Due uomini di 28 e 31 anni sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali di Garbagnate Milanese e Legnano, entrambi in codice giallo, per ferite riportate durante lo scontro con un’arma da taglio. I carabinieri hanno accompagnato in caserma alcuni dei presenti per identificarli e ricostruire l’accaduto.

C’è anche Carlotta Grimoldi, attrice di Caronno Pertusella, tra i protagonisti della nuova edizione del Gialappa’s Show, il programma comico in onda su Tv8. Dopo le precedenti esperienze nella trasmissione, Grimoldi è stata confermata anche per questa stagione, conquistando una nuova occasione di visibilità nel panorama dell’intrattenimento nazionale.

Il cambio nella Giunta comunale è stato commentato anche dall’assessora Cornelia Proserpio, che ha voluto ringraziare Mattia Cattaneo per il lavoro svolto e rivolgere un augurio di buon lavoro al nuovo vicesindaco Francesco Licata. Nel suo intervento ha ricordato il rapporto personale costruito con Cattaneo durante i mesi condivisi in Consiglio comunale e ha sottolineato la continuità del progetto amministrativo: i ruoli cambiano, ma restano la fiducia reciproca e il lavoro di squadra.

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