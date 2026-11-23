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LENTATE SUL SEVESO – Il grande successo della prima edizione, che lo scorso anno aveva richiamato ben centoventi partecipanti, ha convinto gli organizzatori a concedere il bis dopo le numerose richieste di una replica arrivate dalla comunità. Sabato 28 novembre, a partire dalle 20.45, gli spazi dell’oratorio di Birago torneranno dunque a riempirsi di voci con il secondo appuntamento dell’Upg’s Pop Up Choir, l’evento musicale promosso dall’Unità Pastorale Giovanile di Lentate sul Seveso e Barlassina per unire generazioni diverse attraverso il piacere del canto condiviso.

La formula, ispirata ai celebri pop up choir nati nelle capitali straniere e importati a Milano con esperienze come l’Hardcoro, mantiene intatto lo spirito originario che aveva conquistato i partecipanti. L’obiettivo è riunire decine di persone per imparare ed eseguire insieme una grande hit nel giro di una sola serata, senza che sia necessario saper leggere lo spartito o avere alcuna preparazione musicale alle spalle. Anche quest’anno la parola d’ordine sarà l’effetto sorpresa: il titolo del brano resterà segreto fino all’avvio delle prove, ma si tratterà di una canzone celebre e trasversale, pensata per coinvolgere dai più giovani agli adulti.

Nel corso della serata, i partecipanti verranno guidati dal maestro nello studio delle diverse linee vocali, accompagnati dal vivo da una band formata da giovani musicisti del territorio, fino ad arrivare all’esecuzione corale conclusiva a più voci. A spezzare il ritmo delle prove ci sarà un mini-break pensato per riposare la voce e stare in compagnia, durante il quale resteranno aperti sia la caffetteria sia uno speciale cocktail bar.

Tra le principali novità di questa edizione spicca l’attenzione dedicata alle famiglie e ai più piccoli: per permettere anche ai genitori di partecipare in tranquillità, i bambini dalla prima elementare in su che non desiderano unirsi al coro potranno trascorrere la serata giocando con gli animatori in una saletta adiacente a quella dell’evento, usufruendo di un servizio completamente gratuito.

L’iniziativa conserva inoltre la propria finalità solidale e comunitaria, poiché il ricavato contribuirà a finanziare le future attività educative dell’oratorio. Per prendere parte alla serata è prevista un’offerta libera a partire da 10 euro. Vista la capienza limitata della sala, la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti e può essere effettuata inquadrando il QR code presente sulle locandine oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].

(foto dell’evento)

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