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SARONNO – Giornata asciutta e in molti momenti soleggiata, con temperature in sensibile rialzo rispetto ai giorni precedenti.

Oggi il cielo partirà piuttosto nuvoloso nelle ore notturne e di primo mattino, ma le nubi tenderanno a diradarsi già verso le 11 lasciando spazio a schiarite che perdureranno fino al primo pomeriggio; nel corso del pomeriggio tornerà una certa variabilità. Le temperature oscilleranno fra circa 5 gradi di minima e 12 gradi di massima, con il picco previsto nel primo pomeriggio, attorno alle 14.

La probabilità di pioggia resta molto bassa: qualche lieve possibilità isolata nella primissima mattinata (fino al 5 per cento) ma senza accumuli significativi, quindi nulla di rilevante sotto il profilo delle precipitazioni.

I venti si manterranno deboli o localmente moderati, più sostenuti nelle ore centrali, in attenuazione dalla sera. In sintesi, una giornata da sfruttare all’aperto per chi cerca tempo asciutto e temperature più miti.

Per il domani è atteso un lieve calo termico e un aumento della nuvolosità con qualche pioggia debole e accumuli molto contenuti, nell’ordine di pochi millimetri.

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