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SARONNO – “Nella tarda serata di sabato 21 novembre, in via Garibaldi, in pieno centro, una rissa con ferite da arma da taglio ha costretto due persone di 28 e 31 anni ad andare in ospedale. A far scattare l’allarme sono stati i residenti, svegliati da urla e schiamazzi. Come riportano le cronache, rissa, liti e schiamazzi sono frequenti in quella via, tanto che più volte è stato chiesto un maggior controllo da parte della polizia locale”.

Inizia così la nota della Lega diffusa nelle ultime ore dopo il fatto di cronaca che ha suscitato grande clamore nel weekend di Saronno. “Pochi giorni fa avevamo detto che i cartelli sul pedinamento da affiggere sui pali della luce non sono la risposta che i saronnesi si aspettano . Quanto accaduto in via Garibaldi conferma che consigliare ai cittadini come difendersi non può sostituire il presidio del territorio”.

Chiara e dura l’analisi politica: “Il piano sicurezza dell’amministrazione Pagani sembra visibile soprattutto in un giro di vite contro le soste prolungate delle auto. Non è normale che a Saronno chi parcheggia per pochi minuti in più venga sanzionato, mentre chi spaccia, delinque e gira armato viene lasciato stare. La sicurezza non si misura dai verbali per divieto di sosta, ma dalla possibilità di vivere e frequentare il centro senza timore. Chiediamo pattugliamenti costanti, soprattutto nelle ore serali e notturne, controlli mirati nelle zone più a rischio e una presenza visibile e continuativa delle forze dell’ordine.

I residenti di via Garibaldi e di tutta la città non hanno bisogno di istruzioni per evitare i pericoli. Hanno bisogno che i pericoli vengano fermati”.

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