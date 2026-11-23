Rissa e bar devastato, Ciceroni: “Cosa dobbiamo fare noi genitori? Vietare ai nostri ragazzi di uscire la sera a Saronno?”
23 Novembre 2026
SARONNO – “Secondo l’amministrazione cosa dobbiamo fare noi genitori ? Vietare ai nostri ragazzi di uscire la sera a Saronno? “. E’ la chiosa dell’intervento a caldo di Novella Ciceroni capogruppo di Obiettivo Saronno condiviso nelle ultime ore su Faceboook.
Al centro della nota quanto accaduto a Saronno, sabato sera, una rissa con arma da taglio al termine della quale sono stati soccorsi due ragazzi, un 28enne e un 31enne e sei giovani sono stati denunciati a piede libero.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09