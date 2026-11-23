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SARONNO – “Secondo l’amministrazione cosa dobbiamo fare noi genitori ? Vietare ai nostri ragazzi di uscire la sera a Saronno? “. E’ la chiosa dell’intervento a caldo di Novella Ciceroni capogruppo di Obiettivo Saronno condiviso nelle ultime ore su Faceboook.

Al centro della nota quanto accaduto a Saronno, sabato sera, una rissa con arma da taglio al termine della quale sono stati soccorsi due ragazzi, un 28enne e un 31enne e sei giovani sono stati denunciati a piede libero.

“Voglio solo dire che mia figlia sabato sera era in centro con i suoi compagni di classe e ha assistito alla rissa – esordisce Novella – Ha detto che “ i signori” hanno anche devastato un bar. Ma non saranno i soliti noti che scorrazzano in bicicletta per il centro?”

La chiosa, parte dalla notizia di qualche giorno fa, della campagna antipedinamento con cartelli in centro dell’Amministrazione : “Secondo l’amministrazione cosa dobbiamo fare noi genitori ? Vietare ai nostri ragazzi di uscire la sera a Saronno? Oppure aspettiamo che mettano i cartelli? E’ ora di pensare a ben altri provvedimenti”.

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