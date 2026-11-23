Cronaca

SARONNO – Una Chevrolet Spark si è ribaltata all’imbocco del sottopasso di via Primo Maggio dopo aver urtato i paletti parapedoni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8,30 di domenica 22 novembre, in uno dei punti più trafficati della città. L’orario e il fatto che fosse domenica hanno evitato pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Secondo le prime informazioni, la conducente, una ragazza di 20 anni, ha perso il controllo dell’auto mentre si avvicinava al sottopasso. Automobilisti e altre persone sul posto hanno subito chiamato il numero unico delle emergenze. Sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

L’auto ribaltata ha destato molta preoccupazione tra i presenti. La ventenne, decisamente provata, ha comunque collaborato con i soccorritori durante tutte le fasi dell’intervento ed è stata accompagnata all’ospedale di Saronno in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza del sottopasso. Una volta terminati i soccorsi, è stato possibile rimuovere l’auto.

Gli agenti della polizia locale hanno deviato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della circolazione. I danni ai paletti parapedoni sono stati segnalati all’ufficio tecnico perché possa provvedere alla loro sostituzione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09