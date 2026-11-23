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SARONNO – Il Natale comincia a prendere forma nel cuore della città. Oggi, lunedì 23 novembre, è arrivato in piazza Libertà il grande albero natalizio, che quest’anno presenta una novità: per la prima volta non è stato collocato direttamente davanti alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, ma a margine del piazzale, tra via Mazzini e via Garibaldi.

Una scelta legata agli allestimenti previsti per le festività. Lo spazio davanti alla facciata della chiesa dovrà infatti ospitare i proiettori necessari per il videomapping immersivo, una delle principali attrazioni del Natale saronnese 2026.

Lo spettacolo sarà inaugurato domenica 6 dicembre e verrà riproposto quotidianamente fino al 6 gennaio. La facciata della prepositurale si trasformerà in una grande superficie animata da immagini, luci e musica, per raccontare la storia di Saronno attraverso una proiezione della durata di circa sette minuti. L’iniziativa rientra nel progetto «Varese Cultura 2030».

Per vedere l’albero illuminato bisognerà invece attendere sabato 28 novembre, quando, nel pomeriggio, si terrà l’accensione ufficiale insieme alle luminarie del centro cittadino.

L’arrivo dell’albero segna dunque l’avvio degli allestimenti per un calendario natalizio che accompagnerà Saronno fino all’Epifania, con spettacoli, musica, iniziative per le famiglie e appuntamenti nelle vie e nelle piazze.

Il programma degli eventi di Natale a Saronno

Sabato 28 novembre – Accensione dell’albero e delle luminarie. Dalle 15.30 alle 18, in piazza Libertà, «All Lights and Music», con animazioni per bambini, accensione delle luci natalizie e concerto tributo a Michael Bublé.

Domenica 29 novembre – Voci di Natale. Dalle 16, appuntamento musicale con i cori Incanto Musica Vocale e Note di Colore.

Dal 1 al 24 dicembre – Calendario dell’Avvento. Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, in via Garibaldi, un appuntamento con musica e intrattenimento organizzato con la partecipazione delle associazioni cittadine.

Dal 5 al 20 dicembre e il 24 dicembre – Trenino natalizio. Partenza da piazza Ugo La Malfa, nei fine settimana e alla vigilia di Natale. Corse dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

Sabato 5 dicembre – La Grande Festa del Natale. Spettacolo itinerante da Villa Gianetti a piazza Libertà, con musica, figuranti e l’ufficio postale di Babbo Natale.

Domenica 6 dicembre – Inaugurazione del videomapping. Spettacolo di luci, immagini e musica sulla facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con una proiezione dedicata alla storia cittadina. Previsti anche maxi panettone, vin brulé e tè preparati dalla Croce rossa di Saronno. Le proiezioni proseguiranno ogni giorno fino al 6 gennaio.

Sabato 12 dicembre – Note di Natale attraverso la città. Spettacolo musicale itinerante nel centro cittadino, con scenografie e personaggi giganti.

Domenica 13 dicembre – Pianoforte gigante. Dalle 15.30 alle 17.30, in piazza Libertà, spettacolo interattivo con uno strumento musicale sul quale potranno cimentarsi anche i partecipanti. Alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, concerto natalizio del Coro da Camera Hebel Città di Saronno.

Sabato 19 dicembre – Rovellasca Drummers e auguri della città. Esibizioni musicali itineranti nel centro. Alle 17.30, in piazza Libertà, scambio degli auguri dell’Amministrazione comunale con i cittadini e cioccolata calda offerta dalla Pro Loco.

Domenica 20 dicembre – Zampognari. In mattinata, musica tradizionale natalizia nelle vie del centro.

Mercoledì 6 gennaio – Epifania. Chiusura delle festività con la «Moto Befana Benefica» e le «Befane in Bicicletta».

Il programma comprende inoltre installazioni luminose nei quartieri, decorazioni alla stazione e a Villa Gianetti, postazioni fotografiche e altri allestimenti natalizi distribuiti in città.

23112026

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