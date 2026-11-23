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SARONNO – È morto sabato 21 novembre, a 82 anni, Dionigi Gioia, conosciuto come Gigi. Era il nonno di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese morto lo scorso luglio dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno. Gigi si è spento all’ospedale di Saronno, dove era ricoverato da tre settimane. Con lui c’erano la moglie e le figlie.

“Papà è stato un grande uomo, un grande lavoratore, un grande papà e un grande nonno”, ricorda la figlia Elena Gioia, mamma di Alessio. “Non dimenticheremo mai la sua forza, la sua allegria e il suo sorriso”. Durante la malattia, racconta Elena, il padre “stava combattendo con forza poi dopo la tragedia di Alessio ha avuto un grave peggioramento”. La figlia annuncia anche che la famiglia raccoglierà le poesie che Gigi aveva scritto per il nipote “faremo un libricino in memoria di tutti e due”.

Dionigi Gioia lascia la moglie Gina, le figlie Elena, Monica e Laura e la sorella Fabia. Il funerale sarà celebrato martedì 24 novembre alle 15,30 nella chiesa Prepositurale, in piazza Libertà. Il rosario sarà recitato alle 15,15. È possibile portargli un ultimo saluto lunedì 23 novembre e martedì mattina alla casa funeraria Miazzolo, in via Manzoni 43.

A quattro mesi dalla morte di Alessio, la tragedia di Spotorno segna ancora la comunità saronnese. Il quindicenne era in vacanza in Liguria con un amico quando, la sera di giovedì 16 luglio, rimase folgorato mentre giocava al calciometro del luna park. Dopo un lungo tentativo di rianimazione fu trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, dove morì il 17 luglio. Alessio era il capitano dei Giovanissimi 2011 dell’Amor Sportiva Saronno. Centinaia di persone parteciparono al rosario in Prepositurale, la stessa chiesa in cui il 27 luglio si tenne il suo funerale. A settembre, durante “Sport al centro”, il Comune consegnò all’Amor Sportiva una targa in suo ricordo, in piazza Libertà, alla presenza dei genitori e della società.

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