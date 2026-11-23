Cronaca

SARONNO – Tre interventi delle ambulanze nel giro di circa un’ora per altrettanti casi di intossicazione etilica. È accaduto nella tarda serata dell’altro giorno, attorno alle 23, tra la zona della stazione ferroviaria e il centro storico cittadino. A richiedere l’intervento dei soccorritori sono stati alcuni passanti, preoccupati per le condizioni dei giovani, tra i quali anche un diciottenne. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Croce rossa e del Sos Uboldo, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze: soltanto per uno di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Saronno, per ulteriori accertamenti.

Due degli episodi si sono verificati nella zona del Retrostazione, in via Gaudenzio Ferrari, alle spalle dello scalo ferroviario. Il terzo intervento è avvenuto invece nella zona pedonale di corso Italia, a breve distanza dagli altri due. Tre situazioni distinte, concentrate in un arco di tempo particolarmente ristretto, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso nella stessa area della città.

23112026