Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Civica in merito al tema della sicurezza tornato al centro del dibattito poltico dopo la rissa di sabato sera con due feriti portati all’ospedale in codice giallo.

“Davvero l’Amministrazione Pagani, la stessa che ha indicato la sicurezza come una priorità assoluta per la città, risponde all’emergenza appendendo cartelli ai lampioni con consigli su come difendersi dai pedinamenti?

Ben vengano le campagne informative e gli interventi annunciati dall’Amministrazione. Ma proprio perché la sicurezza è un tema serio, riteniamo giusto chiedere che agli annunci seguano dati, verifiche e risultati misurabili.

Un cartello può ricordare comportamenti prudenti, ma non sostituisce la presenza sul territorio, il presidio delle aree più critiche e una strategia capace di produrre risultati concreti.

Saronno Civica non si è mai sottratta al confronto sulla sicurezza. Non perché sia un tema politicamente conveniente, ma perché riguarda la qualità della vita dei cittadini e richiede serietà, continuità e responsabilità.

Le proposte le abbiamo avanzate. Nel giugno scorso abbiamo invitato l’Amministrazione e tutte le forze politiche a lavorare insieme su un piano concreto, richiamando il documento “Saronno 2030 – Sicura, Inclusiva, Attrattiva”, già presentato e trasmesso ai gruppi consiliari. Un progetto che prevede il potenziamento della Polizia Locale, il rafforzamento della videosorveglianza, una maggiore collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine, oltre a interventi di prevenzione sociale e rigenerazione

Per mesi abbiamo sentito ripetere che sulla sicurezza «non conta il colore politico» e che bisogna «lavorare insieme». Bene. Allora discutiamo le proposte. Confrontiamoci sui dati. Valutiamo le soluzioni. Perché se il colore politico non conta, devono contare le idee.

In questi mesi si è parlato di collaborazione, di superamento dei personalismi e di lavoro concreto. Abbiamo preso sul serio quell’invito e avanzato proposte. Per questo sorprende che una proposta venga letta come una polemica e una domanda come un attacco politico.

L’Amministrazione da parte sua ha annunciato un piano sicurezza da circa 100mila euro e un ampliamento dei pattugliamenti nelle fasce più critiche. Quante risorse sono state effettivamente impegnate? Quanto è stato realmente speso? Quante ore aggiuntive di servizio sono state garantite? In quali quartieri? Con quali risultati?

Infine, una considerazione sulla frase secondo cui «la sindaca non fa i pattugliamenti». È vero. Nessuno chiede alla sindaca di pattugliare le strade. Ma i cittadini hanno il diritto di sapere se le pattuglie ci sono, quante sono, quali risorse sono state impiegate e quali risultati stanno producendo.

Perché gli annunci fanno i titoli, ma i risultati fanno la differenza. E questa è la responsabilità di chi governa.

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