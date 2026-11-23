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SARONNO – Sapere quando arriverà davvero il treno, controllare le coincidenze e trovare rapidamente un’alternativa in caso di modifiche al servizio: da oggi tutto questo è possibile direttamente su Google Maps anche per chi viaggia con Trenord. Una novità che interessa da vicino anche i pendolari saronnesi, che ogni giorno utilizzano i collegamenti regionali, suburbani e aeroportuali. Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a integrare sulla piattaforma di Google i dati in tempo reale sulla circolazione dei propri treni.

La nuova funzionalità permette agli utenti di consultare direttamente su Google Maps dati “live” sull’andamento del viaggio in treno, durante la corsa. L’iniziativa favorisce una mobilità sempre più integrata e digitale, facilitando la combinazione del treno con altre modalità di spostamento, tra cui auto, trasporto pubblico urbano e interurbano, bicicletta, e consentendo di gestire l’intero viaggio in tempo reale.

Avere tutti gli aggiornamenti “live” sul percorso in treno – orario previsto per l’arrivo alle fermate e a destinazione, coincidenze, soluzioni successive, modifiche al servizio – dà agli utenti di Google Maps la possibilità di programmare nel dettaglio i propri spostamenti, di seguirne l’andamento e individuare rapidamente itinerari alternativi, in caso di necessità. La nuova funzionalità è pensata sia per gli utilizzatori saltuari del servizio ferroviario, sia per i passeggeri aeroportuali e per le persone che raggiungono la Lombardia per turismo o lavoro e pianificano i propri itinerari con Google Maps.

“Google Maps – ha spiegato Andrea Severini Ad Trenord – è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle: gli utenti di Google Maps hanno a disposizione gli aggiornamenti ‘live’ sul tragitto in treno durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente. Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità”.

“La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti – ha commentato Fabio Galetto, direttore Travel di Google Italy – Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia”.

Frutto del lavoro congiunto di Google e Trenord, la nuova funzionalità è resa possibile dall’integrazione nelle mappe di Google dei dati Gtfs- General Transit Feed Specification di monitoraggio per il trasporto pubblico, già disponibili per gli utenti di app e sito Trenord. I dati integrano le informazioni “live” relative al servizio ferroviario, che in precedenza erano disponibili su Google Maps in formato statico e riportavano l’orario programmato del treno.

Chi cerca sulle mappe di Google un itinerario che comprende il treno può ora visualizzare informazioni in tempo reale sui tempi di percorrenza durante il viaggio, sull’orario previsto per l’arrivo alle fermate e a destinazione, sulle coincidenze, sulle soluzioni successive per lo stesso itinerario, oltre a eventuali modifiche al servizio comunicate da Trenord. Per informazioni sui titoli di viaggio e per assistenza, Google Maps rimanda ai canali Trenord.

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