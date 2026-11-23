Saronnese

GERENZANO – Come riconoscere una truffa? Quali precauzioni adottare per non cadere nei raggiri? E cosa fare quando si sospetta un tentativo di truffa? Sono i temi al centro dell’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale di Gerenzano in collaborazione con i carabinieri di Cislago e la polizia locale di Gerenzano.

L’appuntamento è per martedì 24 novembre alle 15 al Centro anziani di via Carlo Berra 34, con ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, dal titolo “La prevenzione delle truffe: come riconoscerle e difendersi”, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui rischi legati ai raggiri e sull’importanza della prevenzione, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.

Sarà un’occasione per incontrare direttamente le forze dell’ordine, approfondire il tema della sicurezza e ricevere indicazioni utili per proteggere se stessi e i propri familiari.

Gli organizzatori ricordano inoltre che il numero unico per le emergenze è il 112, da contattare in caso di necessità.

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