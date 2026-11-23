Comasco

TURATE – Ancora pochi giorni per fare domanda per una delle borse di studio, messe a disposizione dal comune, per gli studenti meritevoli che hanno concluso il primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2025/2026. È stato pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione dei riconoscimenti economici destinati agli alunni residenti in paese che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre fino alle 10 del 26 novembre. Per partecipare è necessario essere residenti a Turate e aver conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2025/2026.

Il bando completo e i moduli necessari per presentare la domanda sono disponibili attraverso i canali informativi del Comune di Turate.

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