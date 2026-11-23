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VARESE – Maria Chiara Gadda è pronta a candidarsi a sindaca di Varese alle comunali del 2027. La deputata di Italia Viva, nata a Tradate e da anni residente in città, ha annunciato la sua disponibilità in un video pubblicato sui social lunedì 23 novembre. “Mi piacerebbe molto essere il primo sindaco donna di questa città e mi piacerebbe farlo con voi.”

Gadda ha raccontato di aver riflettuto per settimane se proseguire il lavoro in Parlamento o accogliere la richiesta di candidarsi che, dice, le è arrivata da diversi varesini. In Parlamento dal 2013, nel video ha ricordato il suo lavoro sulla legge 166 contro lo spreco alimentare. “E ho deciso di fare questa scelta, di mettermi a disposizione della città di Varese.”

La deputata ha parlato dei parchi in cui va a rilassarsi, delle realtà del terzo settore impegnate nel sociale, nello sport e nella cultura e dei negozi del centro, dove ha raccontato di andare volentieri. Ha invitato i cittadini a contattarla e a partecipare alla campagna elettorale. Ha detto di voler mettere a disposizione di Varese l’esperienza maturata in Parlamento e le relazioni costruite sul territorio nazionale.

L’annuncio arriva mentre il centrosinistra varesino discute chi guiderà la coalizione alle comunali del 2027. Anche la vicesindaca Ivana Perusin ha espresso la propria disponibilità a candidarsi. Il sindaco Davide Galimberti è al secondo mandato consecutivo e, con le regole vigenti, non può ricandidarsi alla guida della città

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