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ORIGGIO – Orientarsi con sicurezza tra computer, smartphone e internet, senza più sentirsi esclusi dalle nuove tecnologie: è questo l’obiettivo del nuovo percorso formativo promosso dal comune di Origgio, rivolto in particolare ai cittadini con più di 65 anni, ai quali sarà garantita la priorità al momento dell’iscrizione.

Il calendario prevede dieci lezioni della durata di due ore ciascuna, distribuite tra i mesi di dicembre e gennaio. Gli incontri si terranno nella fascia pomeridiana, dalle 17 alle 19, nel laboratorio informatico della scuola media Schiaparelli di via Ai Boschi. Per garantire un apprendimento efficace e personalizzato, la classe sarà a numero chiuso e potrà accogliere al massimo dieci partecipanti, seguiti da un docente del centro di formazione professionale cooperativa Sociale Promos.

Il programma didattico spazierà dalle basi dell’informatica fino agli strumenti più attuali. Si partirà dall’uso del sistema operativo Windows, dalla videoscrittura e dall’organizzazione dei file, per poi passare alla gestione delle applicazioni più comuni, alla navigazione sul web, alla posta elettronica e ai social network. Non mancherà inoltre una prima introduzione al mondo dell’intelligenza artificiale, ormai sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di adesione, che può essere inoltrato via posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure consegnato a mano nella biblioteca civica Maria Pia Galbiati, sempre in via Ai Boschi.

(foto d’archivio)

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